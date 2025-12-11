"Ньюкасл" упустил победу против "Байера"

"Ньюкасл" упустил победу в выездном противостоянии и леверкузенским "Байером", позволив сопернику отыграться в концовке — 2:2.

В стартовый состав "сорок" вернулись Льюис Холл, Сандро Тонали, Жоэлинтон и Харви Барнс.



Счет в Леверкузене был открыт уже на 13-й минуте. Открывшись на дальней штанге при подаче углового, Роберт Андрих пробил головой, а мяч срикошетил от Бруно Гимараэса в ворота — 1:0.



Впоследствии "Ньюкасл" пришел в себя, но с созданием угроз чужим воротам у команды Эдди Хау почти ничего не ладилось.



В начале второго тайма голкипер "Байера" Марк Флеккен повалил в своей штрафной Ника Вольтемаде, и Энтони Гордону предоставилась возможность сравнять счет с пенальти — 1:1.



Вот теперь "сороки" по-настоящему ожили, и вскоре Гордон упустил возможность вывести свою команду вперед, пробив в основание штанги.



На 74-й минуте Гордон выступил ассистентом, навесив с левого фланга. А вышедший на замену Льюис Майли результативно сыграл головой с границы вратарской площади — 1:2.



"Ньюкасл" почти ничего не позволял сопернику, но победу все же не удержал. На 88-й минуте Ибрахим Маза, оказавшись по центру перед штрафной, сделал пас правее на Алехандро Гримальдо, а тот пробил в касание — 2:2.



"Ньюкаслу" должно быть обидно упустить победу в этом матче. "Сороки" были близки к трем очкам и их заслуживали, но потеря концентрации в моменте дорого стоила команде Хау.



"Байер" (Германия) — "Ньюкасл" (Англия) — 2:2 (1:0)



Голы: Гимараэс 13 (авт), Гримальдо 88 — Гордон 51 (пен), Майли 74.



"Байер": Флеккен, Андрих, Куанса, Тапсоба, Артур (Баде 90), Маза, Гарсия, Гримальдо, Тилльман (Эчеверри 85), Поку (Телла 71), Шик (Кофане 45).



"Ньюкасл": Рамсдейл, Ливраменто, Тиав, Берн, Холл, Гимараэс, Тонали, Жоэлинтон (Майли 60), Барнс (Джейкоб Мерфи 78), Вольтемаде (Висса 90), Гордон (Рэмси 90).



Предупреждения: Поку, Гарсия — Тиав, Рамсдейл.