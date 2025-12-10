Каррагер: "Болельщики "Ливерпуля" поддерживают Слота"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что победа над итальянским "Интером" продемонстрировала поддержку главного тренера "красных" Арне Слота со стороны болельщиков клуба.

В своем первом матче после скандала с Мохамедом Салахом "Ливерпуль" одержал победу 0:1 в гостях у "Интера" благодаря реализованному в концовке пенальти Доминика Собослаи.



Каррагер обращает внимание на то, что еще при ничейном счете гостевые фанаты скандировали имя Слота, и Джейми рад, что Арне был вознагражден важным результатом.



"Я так отчаянно желал "Ливерпулю" победить сегодня вечером. Я хочу этого каждый раз, когда они играют, но в этот раз — больше ради тренера, учитывая все то, что он пережил за последние дни".



"Я не так хорошо его знаю, у меня нет никаких отношений с ним, но он является тренером "Ливерпуля".



"Мы знаем, что произошло, и особенно показательно то, что болельщики скандировали его имя в первом тайме, когда счет был 0:0. Они поддерживают своего тренера, а после такого результата — еще больше".



"Это результат огромной важности. Это сложное место для выезда, и "Ливерпуль" нуждался в победе после того, как проиграл дома ПСВ в своем предыдущем матче в Лиге Чемпионов".



"Больше всего я рад за него. Весь сезон ему приходится тяжело. Будучи тренером, он должен обеспечивать результаты лучше, учитывая имеющихся игроков, но это победа имеет огромное значение для него и для клуба".



"Я безумно рад за него", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.