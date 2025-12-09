Тель заменил Соланке в заявке "Тоттенхэма" на Лигу Чемпионов

Матис Тель "Тоттенхэм" добавил вингера Матиса Теля в свою заявку на общий этап Лиги Чемпионов, убрав из списка нападающего Доминика Соланке.

Изначально Тель не был заявлен на общий этап Лиги Чемпионов, в результате пропустив первые пять матчей команды Томаса Франка в соревновании.

Однако правила УЕФА позволяют командам произвести одну замену в своей заявке, если полевой игрок выбыл на продолжительное время из-за травмы и болезни.

Поэтому, сообщает Sky Sports, Тель занял место Соланке, чье восстановление после операции на лодыжке затягивается. Доминик не играет в футбол с 23 августа.

Таким образом, 20-летний француз, выкупленный минувшим летом у "Баварии" за 30 миллионов фунтов, будет доступен уже в матче против "Славии" во вторник, а также в поединках против дортмундской "Боруссии" и "Айнтрахта" позже на общем этапе.

В этом сезоне Тель забил два гола за "Тоттенхэм", огорчив "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге.




09.12.2025 18:00

