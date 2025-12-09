Тоуни был арестован в Лондоне

Айвен Тоуни Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Айвен Тоуни был арестован после инцидента в ночном клубе в Лондоне.

Эта история приключилась с Тоуни в минувшую субботу. Проходя мимо столика с компанией в увеселительном заведении, Айвен привлек внимание одного из мужчин, который узнал экс-игрока "Брентфорда" и попросил о совместном фото.

Неизвестный принялся хватать Тоуни, и 29-летний англичанин отреагировал на это, головой ударив оппонента по лицу.

На место происшествия была вызвана полиция, которая надела на Тоуни наручники и увезла его на допрос. Затем Айвен был отпущен под залог, сообщает talkSPORT.

Добавим, существуют ожидания, что в январе Тоуни вернется в Премьер-Лигу, чтобы побороться за попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.




Метки Аль-Ахли, происшествия, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2025 16:00

Последние комментарии:




  1. hunter022 09.12.2025 16:05 # hunter022
    Фанаты Челси они такие,им дай пощупать прежде чем попросить автограф...

    (ответить)

