Тоуни был арестован в Лондоне
Нападающий саудовского "Аль-Ахли" Айвен Тоуни был арестован после инцидента в ночном клубе в Лондоне.
Эта история приключилась с Тоуни в минувшую субботу. Проходя мимо столика с компанией в увеселительном заведении, Айвен привлек внимание одного из мужчин, который узнал экс-игрока "Брентфорда" и попросил о совместном фото.
Неизвестный принялся хватать Тоуни, и 29-летний англичанин отреагировал на это, головой ударив оппонента по лицу.
На место происшествия была вызвана полиция, которая надела на Тоуни наручники и увезла его на допрос. Затем Айвен был отпущен под залог, сообщает talkSPORT.
Добавим, существуют ожидания, что в январе Тоуни вернется в Премьер-Лигу, чтобы побороться за попадание в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.
09.12.2025 16:00
