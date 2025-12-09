Балеба может достаться "Юнайтед" дешевле

"Манчестер Юнайтед" может хватить менее 75 миллионов фунтов для приобретения полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба.

"Юнайтед" интересовался Балеба еще минувшим летом, но в то время "Брайтон" оценил Карлоса более чем в 100 млн. фунтов, что заставило "красных дьяволов" отступить.



При этом "Юнайтед" сохраняет интерес к Балеба и после окончания сезона будет готов предпринять новую попытку, а Manchester Evening News утверждает, что следующим летом "Брайтон" должен быть сговорчивее.



Все дело в нестабильной игре Балеба в этом сезоне. Карлос выходил в стартовом составе "Брайтона" 13 раз в рамках Премьер-Лиги, но лишь однажды остался на поле на все 90 минут, а четыре раза главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер менял 21-летнего камерунца уже в перерыве.



Учитывая это, ожидается, что следующим летом для приобретения Балеба будет достаточно 85 млн. евро (74 млн. фунтов).



Интерес к Балеба также проявляет "Бавария", которая подыскивает замену Леону Горецке, однако сам Карлос находит вариант с "Юнайтед" предпочтительнее.