Сунесс призвал фанатов "Ливерпуля" поддержать Слота

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал фанатов поддержать главного тренера Арне Слота и возложил вину за плохие результаты на игроков.

"Ливерпуль" выиграл лишь два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, опустившись на девятое место в таблице, из-за чего Слот оказался под огромным давлением.



Однако Сунесс считает, что Слот трудится так же, как и в чемпионском сезоне, а вот к игрокам у Грэма есть большие вопросы.



"Он будет хвататься за голову и думать: "Почему? Почему мы не выигрываем матчи, как в прошлом году?" Мы много говорим о новых игроках, которые пришли в команду. Просто оставьте в покое новых игроков на минуту. Не используйте это как аргумент".



"Где игроки, которые выиграли лигу в прошлом году? Где они? Где они?"



"Не вините тренера во всем. Я слышал, что пара дурачков указывают на тренера. Они не понимают, о чем говорят".



"Ответственность лежит на игроках. Они были хороши в прошлом году, так что это на них. Ты не становишься плохим игроком в одночасье. Это на них".



"Но по какой-то причине они не играют за тренера, они не играют с прежней интенсивностью".



"Болельщикам следует поддержать тренера. Тренер ничего не делает по-другому".



"Работа тренера в том, чтобы выжать максимум из группы игроков. Поддержите его. Он будет делать ровно те же вещи в этом сезоне, что и в прошлом сезоне. А в прошлом сезоне они выиграли лигу, делая это".



"Они выиграли лигу, тренируясь таким же образом и в то же время, путешествуя таким же образом, останавливаясь в тех же отелях, принимая ту же пищу перед матчами", — сообщил Сунесс talkSPORT.