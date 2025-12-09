Сунесс призвал фанатов "Ливерпуля" поддержать Слота

Арне Слот Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал фанатов поддержать главного тренера Арне Слота и возложил вину за плохие результаты на игроков.

"Ливерпуль" выиграл лишь два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге, опустившись на девятое место в таблице, из-за чего Слот оказался под огромным давлением.

Однако Сунесс считает, что Слот трудится так же, как и в чемпионском сезоне, а вот к игрокам у Грэма есть большие вопросы.

"Он будет хвататься за голову и думать: "Почему? Почему мы не выигрываем матчи, как в прошлом году?" Мы много говорим о новых игроках, которые пришли в команду. Просто оставьте в покое новых игроков на минуту. Не используйте это как аргумент".

"Где игроки, которые выиграли лигу в прошлом году? Где они? Где они?"

"Не вините тренера во всем. Я слышал, что пара дурачков указывают на тренера. Они не понимают, о чем говорят".

"Ответственность лежит на игроках. Они были хороши в прошлом году, так что это на них. Ты не становишься плохим игроком в одночасье. Это на них".

"Но по какой-то причине они не играют за тренера, они не играют с прежней интенсивностью".

"Болельщикам следует поддержать тренера. Тренер ничего не делает по-другому".

"Работа тренера в том, чтобы выжать максимум из группы игроков. Поддержите его. Он будет делать ровно те же вещи в этом сезоне, что и в прошлом сезоне. А в прошлом сезоне они выиграли лигу, делая это".

"Они выиграли лигу, тренируясь таким же образом и в то же время, путешествуя таким же образом, останавливаясь в тех же отелях, принимая ту же пищу перед матчами", — сообщил Сунесс talkSPORT.




Метки Ливерпуль, Слот, Сунесс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 284

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gameboy 09.12.2025 14:17 # gameboy
    Кто такой Сунесс, когда на фапле(за 2 с половиной тысячи километров) свои топовые эксперты уже всё разложили по полочкам буду

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: