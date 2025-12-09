Сунесс: "Салах проявляет неуважение к партнерам по "Ливерпулю"

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что нападающий Мохамед Салах проявляет неуважение к своим партнерам и оказывает негативное влияние на команду.

Три раза подряд оказавшись вне стартового состава, Салах разразился гневным интервью, в результате чего был отстранен от участия в матче Лиги Чемпионов против "Интера".



В своем интервью Салах сказал, что ему "не нужно сражаться каждый день за свое место", потому что он и так "заслужил его". По мнению Сунесса, опытный игрок вроде Мохамеда должен вести себя совершенно иначе и подавать положительный пример.



"Для меня самым ужасным были его слова о том, что ему не нужно приезжать на тренировки и каждый день сражаться за свое место из-за его заслуг перед клубом".



"Скажу вам так. Будучи тренером, ты всегда обладаешь кучкой игроков, которые не вполне ладят с тобой, потому что чувствуют, что должны быть в стартовом составе каждую неделю".



"Итак, он приезжает и не проявляет себя на тренировках. Это становится оправданием для этих пяти-шести игроков, чтобы делать то же самое".



"Но он должен устанавливать стандарты, такая ответственность лежит на нем как на опытном игроке".



"Вы должны обладать хорошими опытными игроками в своем футбольном поле, они должны брать ответственность, чтобы устанавливать стандарты на тренировках каждый день".



"У нас был парень по имени Фил Нил, который выходил на тренировку каждый день как на войну, и они бы легко поссорились. Каждый день тебя вели за собой на тренировках, и именно к этому он должен вернуться".



"Он играет за футбольный клуб, который является организацией. Прежде всего он проявляет неуважение к своим партнерам по команде, болельщикам, футбольному клубу и всем тем великим вещам, которых этот клуб достиг в своей истории".



"Он не на высоте в этом году, он должен признать это, какая бы причина у этого ни была".



"Я побывал на матче за Суперкубок Англии, и я уходил, хватаясь за голову и думая: "Надеюсь, пока он просто не вполне готов к сезону, потому что он не принимал участие в матче..." Не нужно быть математиком, чтобы увидеть, что его показатели очень, очень плохи".



"Ему нужно вернуться в свое прежнее состояние. Сейчас он может винить только себя", — сообщил Сунесс talkSPORT.