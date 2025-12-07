"Бавария" и "Наполи" хотят Майну

Немецкая "Бавария" и итальянский "Наполи" находятся среди клубов, заинтересованных в приглашении полузащитника Кобби Майну в январе.

На исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" заблокировал уход Майну в аренду, однако Кобби по-прежнему настроен покинуть родной клуб из-за дефицита игровых минут.



Майну еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, и возможность арендовать 20-летнего англичанина на вторую половину кампании вызывает интерес у многих европейских клубов.



По информации talkSPORT, одним из претендентов на Майну остается "Наполи", который хотел Кобби еще минувшим летом, а ранее заполучил из "Юнайтед" Скотта Мактоминея и Расмуса Хейлунда.



Также на Майну претендует "Бавария", которая в последние годы активно приглашает звезд Премьер-Лиги вроде Майкла Олисе, Харри Кейна, Луиса Диаса и Николаса Джексона.