"Аль-Хиляль" является одним из нескольких саудовских клубов, заинтересованных в приглашении нападающего Мохамеда Салаха.

После ничьей 3:3 против "Лидса" накануне Салах, третий раз подряд оказавшийся на скамейке запасных "Ливерпуля", дал нашумевшее интервью, обвинив в свой клуб в нарушении общений и заявив, что у него больше "нет отношений" с главным тренером Арне Слотом.



Салах допустил, что уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль", ведь уже 15 декабря Мохамед отправится в расположение сборной Египта для выступления на Кубке Африки, а затем будет зимнее трансферное окно



По информации BBC, "Ливерпуль" осведомлен о сохраняющемся интересе к Салаху из Саудовской Аравии, и боссы мерсисайдского клуба открыты к диалогу насчет будущего Мохамеда.



Возглавляемый Симоне Индзаги "Аль-Хиляль" является лишь одним из нескольких клубов саудовского первенства, готовых потратиться на 33-летнего Салаха.



В то же время очевидно, что рассчитывать на девятизначную компенсацию, которую саудиты были готовы заплатить за Салаха в 2023 году, "Ливерпулю" уже не приходится.