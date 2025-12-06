"Бавария" добавила Балеба в свой шорт-лист

Немецкая "Бавария" добавила полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба в шорт-лист своих целей на следующее лето.

Как сообщает немецкий журналист Филипп Кесслер, "Бавария" рассматривает Балеба в качестве замены для Леона Горецки, который может покинуть Мюнхен после окончания сезона.



Несмотря на слухи о том, "Брайтон" готов потребовать 100 миллионов фунтов за Балеба, нестабильная игра Карлоса в этом сезоне означает, что 21-летний камерунец будет доступен для трансфера примерно за 85 миллионов евро (74 млн. фунтов), и "Бавария" готова столько потратить.



Главным конкурентом "Баварии" в борьбе за Балеба может стать "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" больше тяготеют к Эллиоту Андерсону из "Ноттингем Форест".