"Форест" подтвердил планы по расширению "Сити Граунд"

Сити Граунд "Ноттингем Форест" подтвердил свои планы по расширению стадиона "Сити Граунд" до 52,000 мест.

"Сити Граунд" является домом для "Форест" с 1898 года и в данный момент вмещает 30,404 зрителя.

Владелец "Форест" Евангелос Маринакис давно вынашивал идею по расширению стадиона, что должно помочь в его стремлении вывести клуб на новый уровень, и в четверг "лесники" опубликовали подробный план действий.

Реконструкции подвергнутся три из четырех существующих трибун. В рамках первой фазы "Форест" увеличит вместимость "Сити Граунд" до 45,000 зрителей, а затем добавит еще 7,000 мест за счет перестройки легендарной трибуны Брайана Клафа.

"Форест" уже заручился поддержкой местных властей и 15 декабря официально запросит разрешение на строительство, планируя приступить к работам следующим летом, сообщает talkSPORT.




Дата 05.12.2025 21:00

