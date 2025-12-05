"Форест" подтвердил планы по расширению "Сити Граунд"

"Ноттингем Форест" подтвердил свои планы по расширению стадиона "Сити Граунд" до 52,000 мест.

"Сити Граунд" является домом для "Форест" с 1898 года и в данный момент вмещает 30,404 зрителя.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис давно вынашивал идею по расширению стадиона, что должно помочь в его стремлении вывести клуб на новый уровень, и в четверг "лесники" опубликовали подробный план действий.



Реконструкции подвергнутся три из четырех существующих трибун. В рамках первой фазы "Форест" увеличит вместимость "Сити Граунд" до 45,000 зрителей, а затем добавит еще 7,000 мест за счет перестройки легендарной трибуны Брайана Клафа.



"Форест" уже заручился поддержкой местных властей и 15 декабря официально запросит разрешение на строительство, планируя приступить к работам следующим летом, сообщает talkSPORT.