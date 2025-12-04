Аморим: "Йоро думает слишком много"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о своей беседе с защитником Лени Йоро.

Матч против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье совершенно не удался Йоро, которы стал виновником назначения пенальти в ворота "Юнайтед" в первом тайме и был заменен на 54-й минуте.



Йоро садился на скамейку запасных с нескрываемым разочарованием, и это заставило Аморима побеседовать с 20-летним французом.



"Я разговаривал с Йоро, потому что он думает слишком много. Он совершает ошибку в матче, и затем у него возникают сложности, потому что он слишком молод и хочет все делать так хорошо. Он растет с проведенными матчами и пережитыми неудачами. Ему как молодому парню непросто".



"Он не может реагировать таким образом на людей, когда идет на скамейку. Он понимает это, он был действительно разочарован. Это показывает, что ему не все равно. Он знает, что это не был его лучший матч, но некоторые вещи он делал хорошо, и я показал ему это. Он в форме и готов к следующему испытанию", — цитирует Аморима The Guardian.