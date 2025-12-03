Уоткинс более года играет с болью в колене

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери поведал, что его нападающий Олли Уоткинс более года играет с болевыми ощущениями в колене.

В 19 матчах этого сезона Уоткинс забил лишь один гол. Даже возникли предположения, что этот спад связан с разладом в отношениях Олли с Эмери.



Однако дело совсем в другом. Дело в том, что 29-летний англичанин не может полноценно играть и тренироваться, однако речи об операции не идет.



"Он продолжает испытывать небольшую боль в колене с прошлого года, когда мы начали сезон в августе".



"Все это время он испытывал более-менее одинаковые болевые ощущения, как испытывает сейчас. Это не зашкаливающая боль — мы пытаемся контролировать его состояние".



"Мы пытаемся привести его в состояние, когда он будет полностью избавлен от боли. Чувствуя себя лучше, он вернет уверенность, чтобы забивать голы".



"Мы хотим, чтобы он набрал лучшую физическую форму, не чувствовал боль и играл стабильно. Например, вчера он не тренировался. Он лишь работал с физитерапевтами, но он будет доступен завтра. Мы пытаемся обеспечить ему отдых".



"Операции не будет. В случае с такой болью ему нужен отдых", — цитирует Эмери The Athletic.