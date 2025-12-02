Пардью советует Уоткинсу уйти из "Виллы"
Бывший главный тренер "Кристал Пэлас", "Ньюкасла", "Саутгемптона" и "Вест Хэма" Алан Пардью посоветовал нападающему Олли Уоткинсу уйти из "Астон Виллы".
В этом сезоне Уоткинс забил лишь один гол в 19 матчах за "Виллу" во всех соревнованиях, и Пардью кажется, что отношения 29-летнего англичанина с наставником бирмингемцев Унаи Эмери не подлежат восстановлению.
"Думаю, Олли хочет уйти, если честно. Думаю, у него есть довольно веская причина, потому что он остался за спиной у взятого в аренду Маркуса Рэшфорда на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов (в прошлом сезоне)".
"Всеми своими голами он помог им оказаться там, где они находятся, и он, будучи игроком такого высокого профиля, заслужил право уйти, если не играет".
"Думаю, этот мост сожжен, и ему это уже не преодолеть. Думаю, эти отношения разрушены".
"Я могу ошибаться, но он выглядит так, словно для всех будет лучше, если он уйдет. Он отличный игрок, и чтобы вернуться в сборную Англии ему, возможно, стоит уйти", — сообщил Пардью talkSPORT.
