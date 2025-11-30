Артета расстроен результатом, но гордится игроками

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что расстроен результатом матча против "Челси", но в то же время гордится своими игроками.

Несмотря на удаление Мойсеса Кайседо в концовке первого тайма, "Челси" не проиграл лидирующему в Премьер-Лиге "Арсеналу". Более того, короткое время "синие" вдесятером даже вели в счете.



Ничья 1:1 расстраивает Артету, однако Микель не забывает, что посреди недели "канониры" одолели "Баварию" в Лиге Чемпионов, а затем потеряли с травмой Вильяма Салиба.



"С самого начала вы могли почувствовать, сколь многое на кону. Каждое единоборство, каждое действие совершалось в полную силу, игра распадалась на очень короткие отрезки. Вдесятером мы ожидали другой игры. У нас был план, мы следовали ему во втором тайме, а затем они получили штрафной и забили. Далее игра стала очень непростой. В целом, думаю, если вы не побеждаете против соперника, который 45 минут вдесятером, вы должны быть расстроены. Но вы знаете, какую неделю мы провели, и это был тяжелый соперник".



"Игроки старались изо всех сил. Они никогда не играли в таком сочетании, поэтому нам требовалось создать эту синергию. Перед матчем многое произошло. Дух команды в порядке. Мы провели очень утомительную в душевном и физическом плане неделю, и я думаю, в целом это была позитивная неделя".



"Я не знаю правильных слов, потому что, разумеется, я расстроен тем, что мы не смогли взять три очка против игравшего вдесятером соперника. Но, думаю, учитывая все произошедшее на неделе, я должен очень гордиться тем, что сделала команда", — сообщил Артета BBC.