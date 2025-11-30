Победа над "Вест Хэмом" принесла облегчение Слоту
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что испытал облегчение после победы над "Вест Хэмом".
Крупно проиграв все три предыдущих матча, в воскресенье "Ливерпуль" реабилитировался с помощью победы 0:2 в гостях у "Вест Хэма".
Тот факт, что "Ливерпуль" набрал три очка и не пропустил, очень радует Слота. Арне надеется использовать эту победу как отправную точку.
"Мы практически ничего не позволили сопернику и при этом создавали моменты сами. Это определенно принесло облегчение, потому что одержать победу после стольких поражений — это важно".
"Некоторые вещи были похожи на наши предыдущие матчи, а некоторые отличалась. Схожесть была в том, что мы не забивали со своих первых моментов, но хорошая вещь в том, что впервые за много, много, много матчей первый момент соперника тоже не обернулся голом. А лучше всего то, что это был их единственный момент за 90 минут".
"С нами так часто бывало, что первый же момент соперника оборачивается голом. И тогда игра становится совершенно другой, как мы это наблюдали столь много раз".
"То, что мы не пропустили после стандарта и забили после стандарта сами, также помогло, потому что эти вещи так важны, если вы хотите выиграть футбольный матч".
"Люди могут видеть, что мы больше контролировали игру и не так много позволили сопернику, но разница довольно велика, когда когда вы не пропускаете через пять минут после начала матча и затем вынуждены отыгрываться".
"При 0:0 вы контролируете игру, а при счете 1:0 в вашу пользу вы контролируете еще больше. То, что я увидел, имеет большое значение для наших игроков и наших фанатов. Это хороший первый шаг для нас — то, что мы одержали победу и оформили "клин-шит", — цитирует Слота The Athletic.
