"Челси" не позволил "Арсеналу" победить

Микель Мерино Более половины матча играя вдесятером, "Челси" не позволил "Арсеналу" одержать победу — 1:1.

Относительно победы 3:0 над "Барселоной" в стартовый состав "синих" вернулся Жоао Педро, заменив Алехандро Гарначо.

"Канониры" неожиданно недосчитались Вильяма Салиба, чье место в центре обороны занял Пьеро Инкапье. Риккардо Калафьори и Габриэль Мартинелли заменили Майлса Льюис-Скелли и Леандро Троссарда.

В начале матча на "Стэмфорд Бридж" было много борьбы и не так много игровых событий. Мартин Субименди и Марк Кукурелья быстро получили по желтой карточке.

"Челси" довольно рано обозначил преимущество, но с завершением атак у "синих" возникали проблемы. На 32-й минуте Энцо Фернандес, наконец, пробил в створ, но мяч прилетел прямо в Давида Райю.

Обилие борьбы обернулось удалением Кайседо на 38-й минуте. Мойсес шипами ударил Микеля Мерино по ноге, и после обращения к VAR рефери Энтони Тэйлор показал красную карточку.

На исходе первого тайма активизировавшийся "Арсенал" огрызнулся ударом низом Мартинелли, но Роберт Санчес сыграл надежно.

А едва начался второй тайм, как счет был открыт, и сделали это хозяева. Трево Чалоба замкнул головой подачу углового от Риса Джеймса — 1:0.

"Канониры" не растерялись, продолжили атаковать и на 59-й минуте сравняли счет. Букайо Сака избавился от опеки Марка Кукурельи на правом фланге и навесил во вратарскую, а там Мерино пробил головой — 1:1.

А вот дальше "Арсенал" действовал с некоторой осторожностью. "Челси" хорошо оборонялся, не прижимался к своим воротам и при этом охотно контратаковал.

На 88-й минуте Санчес отразил перед собой удар Мерино с границы штрафной. Появившийся на замену Виктор Дьекереш рванул на добивание, но лишь врезал голкиперу.

"Арсенал" отыгрался по ходу матча, но результатом будет расстроен, более тайма играя в большинстве. "Челси" оказался в сложной ситуации, однако все равно не позволил сопернику победить.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче




Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2025 21:30

Количество просмотров Просмотров: 1152

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 30.11.2025 21:47 # hachidlo
    Лысый шарлатан на судье знатно засейвил лондонский безтрофейник.

    (ответить)

  2. dembo 30.11.2025 21:42 # dembo
    Если бы не красная нашему лучшему игроку и не желтая кукухе на 4 минуте, которая на фул связала ему руки жостко играть....просто надругались бы над заднепривоодным злом

    (ответить)

  3. narcot 30.11.2025 21:42 # narcot
    отыграв час в большинстве, создали меньше пенсов и отскочили от двух кк

    (ответить)

  4. easports 30.11.2025 21:42 # easports
    Жалко что недожали, с чистыми 7 очками отрыва было бы вообще супер.

    Животное по имени Кайседо пропустит 3 матча, это справделиво, пусть е6утся теперь с этим.

    Тяжелый отрезок пройден, дальше будет легче. Нужна уже ротация думаю, Инкапье Москера норм отыграли, пару раз конечно лажанули своими передачи в центр поля из фланга, но в целом норм. 5 дней отдыха пацанам пойдут на пользу.

    Ах да, Дьекереш вернулся, камон ю гуннерс!

    (ответить)

  5. chelsea762 30.11.2025 21:41 # chelsea762
    Арсенал играл как говно!

    (ответить)

  6. mafia 30.11.2025 21:40 # mafia
    Титанси

    (ответить)

  7. sellman 30.11.2025 21:39 # sellman
    Рис Джеймс после матча:

    «Обидно, что мы сыграли вничью, даже несмотря на то что были в меньшинстве».

    сук, лучший ПЗ мира, лучший капитан мира!

    Все видели, что 0рси0 ели-ели унёс свой радужный туз с моста, очкошники трусливые

    (ответить)

  8. paroljlogin7237 30.11.2025 21:38 # paroljlogin7237
    Арс играл медленно, Челси выдал матч жизни. Счёт 1:1. Не понятно почему Арс не решился давить в конце и увеличить скорость… возможно из-за плотного графика впереди и минус Салиба & Габриель, хуй знает…

    (ответить)

  9. skydreams 30.11.2025 21:38 # skydreams
    збс сыграли пенсики. молодцы. арсик чот вообще кроме своих стандартов никуя не могут создать. в равных составах думаю челси бы додавил, короч ничья более чем справедлива по такой игре. ну и нету с гарначо туповаты конечно, пару топ атак заруинили. а делап вышел даже не бегал сильно, все прессингуют, этот трусцой бегает. с гиу мож и победили бы. лан, двигаемся дальше, матч огонь

    (ответить)

  10. b84 30.11.2025 21:37 # b84
    охуенно.
    сосать.

    (ответить)

  11. dembo 30.11.2025 21:37 # dembo
    С фофана в обороне и без ето разные тимы
    Фул чемпионская команда, и это еще палмер и лавия не в составе....

    Хорошо что не дали +9 сделать.

    Арсенал в любом случае фаворит. Но наметки того, что нынешний челси любому даст в рот уже видны

    (ответить)

  12. gucman 30.11.2025 21:37 # gucman
    Скорее сито станет чемпиками, чем это недоразумение гейгунерское)

    (ответить)

  13. meshuggah 30.11.2025 21:37 # meshuggah
    Какое же гакпо тотальное эти гг
    Челси львы львиные, моменты были могли закрывать спокойнее
    Джеймс батя
    Судья мудак

    (ответить)

  14. sellman 30.11.2025 21:36 # sellman
    Если Фофана не сломается, оо Колвил после возвращения мождет легко лавку греть. Чалоба + Фофана в последних матчах бетон показывают, на удивление. Тьфу-тьфу.

    (ответить)

  15. gameboy 30.11.2025 21:36 # gameboy
    Без основных ЦЗ и ЦФ разложили на кусочки синюю тряпку, жаль не довели до победы

    Чёрный чупачупс положил шару с угла в 170 градусов

    (ответить)

  16. gidro-met 30.11.2025 21:36 # gidro-met
    Читался сценарий на ничью здесь .

    И насытили зрителей накалом борьбы чисто... Хотя по игре там Челси ближе к победе был бы . Но у Арса потому что меньше времени на отдых было, отсутствовали лидеры ЦЗ и недоступность пространства для дальнего аута

    (ответить)

  17. alexomck 30.11.2025 21:35 # alexomck
    мареска настроил пенсов на матч жизни жилы рвать, арсенал вышел с пониманием, что это очередной сандерленд и хватит ничейки вполне

    (ответить)

  18. chelsea762 30.11.2025 21:35 # chelsea762
    Калониры чмошные позорники.С такой игрой не видать вам чемпионство.жопошники.

    (ответить)

  19. dembo 30.11.2025 21:35 # dembo
    Калониры ебливые, снимитесь с аплки, не позортесь ахахах

    Просто без шансов в меньшенстве весь матч издевались над этим недоразумением ахахах лучшая оборона в истории, они не допускают моментов ахахаха.....они не допускают моментов у чужих ворот, играя почти фул матч в большинстве, вот тут правда чистая ахахахах


    Такой результат по такому сценарию оч даже хорошо....но что еще больше порадовало ето игра....просто не почувствовали.

    (ответить)

  20. akado 30.11.2025 21:35 # akado
    Как-будто уже звоночки для Арсенала намечаются на чемпионские амбиции, как бы не поплыли к концу сезона, как обычно. Чуваки не вывозят две игры в неделю, просто трупаки были сегодня. Челси сыграл хорошо, глупое удаление, надо что-то с этим делать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: