"Челси" не позволил "Арсеналу" победить

Более половины матча играя вдесятером, "Челси" не позволил "Арсеналу" одержать победу — 1:1.

Относительно победы 3:0 над "Барселоной" в стартовый состав "синих" вернулся Жоао Педро, заменив Алехандро Гарначо.



"Канониры" неожиданно недосчитались Вильяма Салиба, чье место в центре обороны занял Пьеро Инкапье. Риккардо Калафьори и Габриэль Мартинелли заменили Майлса Льюис-Скелли и Леандро Троссарда.



В начале матча на "Стэмфорд Бридж" было много борьбы и не так много игровых событий. Мартин Субименди и Марк Кукурелья быстро получили по желтой карточке.



"Челси" довольно рано обозначил преимущество, но с завершением атак у "синих" возникали проблемы. На 32-й минуте Энцо Фернандес, наконец, пробил в створ, но мяч прилетел прямо в Давида Райю.



Обилие борьбы обернулось удалением Кайседо на 38-й минуте. Мойсес шипами ударил Микеля Мерино по ноге, и после обращения к VAR рефери Энтони Тэйлор показал красную карточку.



На исходе первого тайма активизировавшийся "Арсенал" огрызнулся ударом низом Мартинелли, но Роберт Санчес сыграл надежно.



А едва начался второй тайм, как счет был открыт, и сделали это хозяева. Трево Чалоба замкнул головой подачу углового от Риса Джеймса — 1:0.



"Канониры" не растерялись, продолжили атаковать и на 59-й минуте сравняли счет. Букайо Сака избавился от опеки Марка Кукурельи на правом фланге и навесил во вратарскую, а там Мерино пробил головой — 1:1.



А вот дальше "Арсенал" действовал с некоторой осторожностью. "Челси" хорошо оборонялся, не прижимался к своим воротам и при этом охотно контратаковал.



На 88-й минуте Санчес отразил перед собой удар Мерино с границы штрафной. Появившийся на замену Виктор Дьекереш рванул на добивание, но лишь врезал голкиперу.



"Арсенал" отыгрался по ходу матча, но результатом будет расстроен, более тайма играя в большинстве. "Челси" оказался в сложной ситуации, однако все равно не позволил сопернику победить.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче