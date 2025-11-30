"Челси" не позволил "Арсеналу" победить
Более половины матча играя вдесятером, "Челси" не позволил "Арсеналу" одержать победу — 1:1.
Относительно победы 3:0 над "Барселоной" в стартовый состав "синих" вернулся Жоао Педро, заменив Алехандро Гарначо.
"Канониры" неожиданно недосчитались Вильяма Салиба, чье место в центре обороны занял Пьеро Инкапье. Риккардо Калафьори и Габриэль Мартинелли заменили Майлса Льюис-Скелли и Леандро Троссарда.
В начале матча на "Стэмфорд Бридж" было много борьбы и не так много игровых событий. Мартин Субименди и Марк Кукурелья быстро получили по желтой карточке.
"Челси" довольно рано обозначил преимущество, но с завершением атак у "синих" возникали проблемы. На 32-й минуте Энцо Фернандес, наконец, пробил в створ, но мяч прилетел прямо в Давида Райю.
Обилие борьбы обернулось удалением Кайседо на 38-й минуте. Мойсес шипами ударил Микеля Мерино по ноге, и после обращения к VAR рефери Энтони Тэйлор показал красную карточку.
На исходе первого тайма активизировавшийся "Арсенал" огрызнулся ударом низом Мартинелли, но Роберт Санчес сыграл надежно.
А едва начался второй тайм, как счет был открыт, и сделали это хозяева. Трево Чалоба замкнул головой подачу углового от Риса Джеймса — 1:0.
"Канониры" не растерялись, продолжили атаковать и на 59-й минуте сравняли счет. Букайо Сака избавился от опеки Марка Кукурельи на правом фланге и навесил во вратарскую, а там Мерино пробил головой — 1:1.
А вот дальше "Арсенал" действовал с некоторой осторожностью. "Челси" хорошо оборонялся, не прижимался к своим воротам и при этом охотно контратаковал.
На 88-й минуте Санчес отразил перед собой удар Мерино с границы штрафной. Появившийся на замену Виктор Дьекереш рванул на добивание, но лишь врезал голкиперу.
"Арсенал" отыгрался по ходу матча, но результатом будет расстроен, более тайма играя в большинстве. "Челси" оказался в сложной ситуации, однако все равно не позволил сопернику победить.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
30.11.2025 21:30
Просмотров: 1152
Последние комментарии:
Лысый шарлатан на судье знатно засейвил лондонский безтрофейник.
Если бы не красная нашему лучшему игроку и не желтая кукухе на 4 минуте, которая на фул связала ему руки жостко играть....просто надругались бы над заднепривоодным злом
отыграв час в большинстве, создали меньше пенсов и отскочили от двух кк
Жалко что недожали, с чистыми 7 очками отрыва было бы вообще супер.
Животное по имени Кайседо пропустит 3 матча, это справделиво, пусть е6утся теперь с этим.
Тяжелый отрезок пройден, дальше будет легче. Нужна уже ротация думаю, Инкапье Москера норм отыграли, пару раз конечно лажанули своими передачи в центр поля из фланга, но в целом норм. 5 дней отдыха пацанам пойдут на пользу.
Ах да, Дьекереш вернулся, камон ю гуннерс!
Арсенал играл как говно!
Титанси
Рис Джеймс после матча:
«Обидно, что мы сыграли вничью, даже несмотря на то что были в меньшинстве».
сук, лучший ПЗ мира, лучший капитан мира!
Все видели, что 0рси0 ели-ели унёс свой радужный туз с моста, очкошники трусливые
Арс играл медленно, Челси выдал матч жизни. Счёт 1:1. Не понятно почему Арс не решился давить в конце и увеличить скорость… возможно из-за плотного графика впереди и минус Салиба & Габриель, хуй знает…
збс сыграли пенсики. молодцы. арсик чот вообще кроме своих стандартов никуя не могут создать. в равных составах думаю челси бы додавил, короч ничья более чем справедлива по такой игре. ну и нету с гарначо туповаты конечно, пару топ атак заруинили. а делап вышел даже не бегал сильно, все прессингуют, этот трусцой бегает. с гиу мож и победили бы. лан, двигаемся дальше, матч огонь
охуенно.
сосать.
С фофана в обороне и без ето разные тимы
Фул чемпионская команда, и это еще палмер и лавия не в составе....
Хорошо что не дали +9 сделать.
Арсенал в любом случае фаворит. Но наметки того, что нынешний челси любому даст в рот уже видны
Скорее сито станет чемпиками, чем это недоразумение гейгунерское)
Какое же гакпо тотальное эти гг
Челси львы львиные, моменты были могли закрывать спокойнее
Джеймс батя
Судья мудак
Если Фофана не сломается, оо Колвил после возвращения мождет легко лавку греть. Чалоба + Фофана в последних матчах бетон показывают, на удивление. Тьфу-тьфу.
Без основных ЦЗ и ЦФ разложили на кусочки синюю тряпку, жаль не довели до победы
Чёрный чупачупс положил шару с угла в 170 градусов
Читался сценарий на ничью здесь .
И насытили зрителей накалом борьбы чисто... Хотя по игре там Челси ближе к победе был бы . Но у Арса потому что меньше времени на отдых было, отсутствовали лидеры ЦЗ и недоступность пространства для дальнего аута
мареска настроил пенсов на матч жизни жилы рвать, арсенал вышел с пониманием, что это очередной сандерленд и хватит ничейки вполне
Калониры чмошные позорники.С такой игрой не видать вам чемпионство.жопошники.
Калониры ебливые, снимитесь с аплки, не позортесь ахахах
Просто без шансов в меньшенстве весь матч издевались над этим недоразумением ахахах лучшая оборона в истории, они не допускают моментов ахахаха.....они не допускают моментов у чужих ворот, играя почти фул матч в большинстве, вот тут правда чистая ахахахах
Такой результат по такому сценарию оч даже хорошо....но что еще больше порадовало ето игра....просто не почувствовали.
Как-будто уже звоночки для Арсенала намечаются на чемпионские амбиции, как бы не поплыли к концу сезона, как обычно. Чуваки не вывозят две игры в неделю, просто трупаки были сегодня. Челси сыграл хорошо, глупое удаление, надо что-то с этим делать.
