Аморим пошутил, что МЮ "крадет" идет по розыгрышу стандартов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пошутил, что его команда "украла" идеи по розыгрышу стандартных положений у своих конкурентов по Премьер-Лиге.

Оба своих гола в победном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье (1:2) подопечные Аморима забили после розыгрышей штрафных.



По словам Аморима, его команда была вознаграждена за свою упорную работу на тренировках. Анализируя опыт других команд, Рубен понял, насколько важны стандарты в Премьер-Лиге.



"Мы много работаем над стандартами. Мы много работаем и многому учимся. Думаю, вы привыкли видеть подобное, но когда ты оказываешься в Премьер-Лиге, ты многому учишься у других команд, так что мы крадем многие вещи, чтобы забивать голы", — цитирует Аморима Daily Mirror.