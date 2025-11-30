Аморим похвалил Зиркзее после победы над "Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим похвалил своего нападающего Джошуа Зиркзее после победы 1:2 над "Кристал Пэлас".

Именно с гола Зиркзее на 54-й минуте начался "камбэк" "Юнайтед" на "Селхерст Парк" в воскресенье. Но больше Аморима порадовал не сам забитый мяч, а то, как Джошуа прибавил после невыразительного первого тайма.



"Думаю, во втором таймы мы заиграли интенсивнее, заиграли лучше, а соперник был уставшим во втором тайме. Это все взаимосвязано".



"Все решают детали. Во втором тайме Джош иначе обращался с мячом. Во втором тайме мы иначе действовали на подборах. Эти маленькие детали делают разницу, а также мы обладаем талантом, поэтому мы и забили дважды".



"Для нападающих так важно забивать голы. Джош играет не так много минут, но его реакция во втором тайме — это так важно".



"Это важнее, чем просто голы, хотя его гол — это действительно важно для него и для нас", — цитирует Аморима Daily Mirror.