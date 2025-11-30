"Ливерпуль" победил на выезде "Вест Хэм"
Первый гол Александера Исака в этом сезоне Премьер-Лиги помог "Ливерпулю" одержать победу 0:2 в гостях у "Вест Хэма".
В стартовом составе "молотобойцев" произошло три перестановки. Этими новыми лицами оказались Константинос Мавропанос, Сунгуту Магасса и Лукас Пакета, заменив Макса Килмена, Игоря Жулио и Луиса Гильермо.
Выздоровевший Флориан Вирц заменил в стартовом составе "красных" Мохамеда Салаха, а Джо Гомес появился вместо Кертиса Джонса.
Хозяева были весьма активны в начале матча, но моментов не создавали. Первая угроза воротам возникла только на 21-й минуте — благодаря гостям. Это Александер Исак пробивал по находившемуся в воздухе мячу с близкого расстояния, но Альфонс Ареоля спас свою команду.
До перерыва "Ливерпуль" еще пару раз угрожал воротам Ареоля, но для гола этого оказалось недостаточно.
Во втором тайме игра тоже была скудна на опасные моменты, пока на 60-й минуте "красные" не открыли счет. Коди Гакпо с левого края штрафной сделал короткую передачу на Исака, а тот в касание поразил ближний угол ворот — 0:1.
"Ливерпуль" вроде бы попытался развить свое преимущество, но не очень-то вышло и в концовке предпочел сосредоточиться на контратаках.
На 83-й минуте Пакета получил "горчичник", но, принявшись спорить с рефери, схлопотал красную карточку. Потеря самого креативного игрока лишила хозяев надежды отыграться.
На второй компенсированной минуте Гакпо поставил точку в матче. Мавропанос не смог помешать оппоненту завладеть мячом в центре штрафной, и Коди расстрелял ворота — 0:2.
"Ливерпуль" сыграл в крайне прагматичной манере, что вкупе с беззубостью соперника позволило "красным" одержать комфортную победу. Салах даже не понадобился.
"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
30.11.2025 19:00
Просмотров: 1961
