"Ливерпуль" победил на выезде "Вест Хэм"

Александер Исак Первый гол Александера Исака в этом сезоне Премьер-Лиги помог "Ливерпулю" одержать победу 0:2 в гостях у "Вест Хэма".

В стартовом составе "молотобойцев" произошло три перестановки. Этими новыми лицами оказались Константинос Мавропанос, Сунгуту Магасса и Лукас Пакета, заменив Макса Килмена, Игоря Жулио и Луиса Гильермо.

Выздоровевший Флориан Вирц заменил в стартовом составе "красных" Мохамеда Салаха, а Джо Гомес появился вместо Кертиса Джонса.

Хозяева были весьма активны в начале матча, но моментов не создавали. Первая угроза воротам возникла только на 21-й минуте — благодаря гостям. Это Александер Исак пробивал по находившемуся в воздухе мячу с близкого расстояния, но Альфонс Ареоля спас свою команду.

До перерыва "Ливерпуль" еще пару раз угрожал воротам Ареоля, но для гола этого оказалось недостаточно.

Во втором тайме игра тоже была скудна на опасные моменты, пока на 60-й минуте "красные" не открыли счет. Коди Гакпо с левого края штрафной сделал короткую передачу на Исака, а тот в касание поразил ближний угол ворот — 0:1.

"Ливерпуль" вроде бы попытался развить свое преимущество, но не очень-то вышло и в концовке предпочел сосредоточиться на контратаках.

На 83-й минуте Пакета получил "горчичник", но, принявшись спорить с рефери, схлопотал красную карточку. Потеря самого креативного игрока лишила хозяев надежды отыграться.

На второй компенсированной минуте Гакпо поставил точку в матче. Мавропанос не смог помешать оппоненту завладеть мячом в центре штрафной, и Коди расстрелял ворота — 0:2.

"Ливерпуль" сыграл в крайне прагматичной манере, что вкупе с беззубостью соперника позволило "красным" одержать комфортную победу. Салах даже не понадобился.

"Вест Хэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче




Автор mihajlo   

Дата 30.11.2025 19:00

Последние комментарии:




  1. cesc-fabregas4 30.11.2025 20:15 # cesc-fabregas4
    Пока все увлеклись просмотром, на великий Арсенал, не стоит забывать, что хохлы пидopы.

    (ответить)

  2. mafia 30.11.2025 20:15 # mafia
    бля снимай всех атакеров, выпускай защитников

    хули тут думать вообще

    (ответить)

  3. dembo 30.11.2025 20:14 # dembo
    По хорошему жаль челси. А по ыакту заднеприводному злу прет пт3дец ..
    Даже в матче где их месят они такую рандомную кк насасывают.
    Но она была

    (ответить)

  4. redwhitegun 30.11.2025 20:14 # redwhitegun
    Инкапье надо снимать)

    (ответить)

  5. lexa-arsenal 30.11.2025 20:14 # lexa-arsenal
    кайседо дерево ни одного норм отбора одни срубы как и кукарелька, против норм тим сразу становятся такими как и приходили в челсе

    (ответить)

  6. memfis63 30.11.2025 20:13 # memfis63
    трамплин до кк был лучше, но кайседыч перенервничал

    (ответить)

  7. redwhitegun 30.11.2025 20:13 # redwhitegun
    Надеюсь до перерыва никого из Арсенала не удалят и Артета проведет с ними беседу. Итак уже пол тимы на ЖК

    (ответить)

  8. dembo 30.11.2025 20:13 # dembo
    Челси не умеет играть в меньшенстве
    Это забейте, тут токо может подыартить красная в ответку.

    (ответить)

  9. yamateh 30.11.2025 20:13 # yamateh
    тайм почти заканчивается, что я смотрю футбол или болтовню?

    (ответить)

  10. cesc-fabregas4 30.11.2025 20:12 # cesc-fabregas4
    Черножопый наxyй с поля.

    (ответить)

  11. alexomck 30.11.2025 20:11 # alexomck
    В челси одни костоломы лоускилльные играют

    (ответить)

  12. gucman 30.11.2025 20:11 # gucman
    Сука, половина таких моментов остается вообще без внимания. Но только не в матче Челси, где судья пидopac-тейлор

    (ответить)

  13. raven4uk 30.11.2025 20:11 # raven4uk
    Ну тут реально на красную влетел, чего спорить то. Такими ударами ноги ломают в легкую.

    (ответить)

  14. mafia 30.11.2025 20:11 # mafia
    в принципе жао педро снять, и как будто разницы не будет. все равно с ним в 10м играли

    (ответить)

  15. akado 30.11.2025 20:11 # akado
    Какой чемпион офигенный будет, с игры глиномесят и ждут стандартов.

    (ответить)

  16. dembo 30.11.2025 20:10 # dembo
    Хува бля...так то играли в разы лучше и были ближе к голу....надо опорника выпускать.
    Нету снимайте , все равно мертв.,

    (ответить)

  17. yamateh 30.11.2025 20:10 # yamateh
    ждем когда составы выровняются, че теперь

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 30.11.2025 20:10 # skychnie-oboi
    Так давить - Арсенал трещал по швам...И тут такая халява на ровном месте....Тупой игрок всю игру сломал за миг....Аля тупая Рука Дейка - где тренер еще и на лавку не успел сесть с раздевалки.

    (ответить)

  19. narcot 30.11.2025 20:10 # narcot
    глиноменси в своём стиле ухехехехехехе((((((

    (ответить)

  20. largo-winch 30.11.2025 20:10 # largo-winch
    Понятно
    ЛГБТ > БЛМ

    (ответить)

