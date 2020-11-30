Фоден: "Проиграем гонку, если не прибавим"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден предупредил, что его команда будет обречена на неудачу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, если не улучшит свой игру.

Накануне "Сити" удалось вырвать победу против "Лидса" только благодаря голу Фодена в компенсированное время (3:2).



"Сити" утратил контроль над игрой в начале второго тайма и пропустил гол, однако вмешательство главного тренера Хосепа Гвардиолы, собравшего игроков возле себя во время паузы, помогло команде прийти в чувство. Тем не менее, Фоден чувствует, что "горожане" играют с огнем.



"От начала и до конца это было недостаточно хорошо. С момента, как мы поговорили с тренером, мы изменили свою манеру прессинга и игры".



"Нам было важно собраться вместе и найти решение. Было ощущение, словно все мы на разных волнах. Некоторые прессинговали, некоторые оставались на месте. Даже при игре с мячом, мы располагались не в лучших позициях".



"Нам нужно поработать над некоторыми вещами и прибавить, но когда конкуренты становятся лучше в поздних стадиях сезона, вы не можете позволить себе играть таким образом, потому что вы проиграете гонку", — цитирует Фодена Daily Mail.