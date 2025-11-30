"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря двум удачным розыгрышам стандартных положений.
Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер добавил в стартовый состав Криса Ричардса, Адама Уортона и Даити Камаду, которые заменили Жейде Канво, Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.
Относительно поражения 0:1 от "Эвертона" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Нуссаир Мазрауи и Патрик Доргу, вместо которых вышли Мейсон Маунт и Диогу Далот.
Гости едва не открыли счет уже на первой минуте, когда после вброса аута Каземиро пытался затолкать мяч в ворота с близкого расстояния, но голкипер хозяев Дин Хендерсон этому воспрепятствовал.
Вскоре Каземиро имел еще один момент, пробивая головой после подачи со штрафного, но мимо.
На 13-й минуте "Пэлас" впервые показал зубы. Уортон нанес мощный удар по летящему мячу из пределов штрафной, однако попал прямо в Сенне Ламменса. Затем свой момент получил Жан-Филипп Матета, но промахнулся.
Постепенно "орлы" обозначили некоторое преимущество. Ламменсу пришлось совершить еще один сейв, а Лени Йоро заблокировал опасный удар.
На 32-й "дьяволы" дрогнули под давлением. Йоро повалил на краю штрафной Матета, и сам пострадавший развел мяч и Ламменса по разным углам. Правда, при исполнении пенальти Жан-Филипп совершил двойное касание мяча, поэтому после вмешательства VAR ему пришлось повторно пробить с 11-метровой отметки, что он сделал безошибочно — 1:0.
В остатке первого тайма хозяева продолжали смотреться предпочтительнее, упустив пару хороших возможностей развить свое преимущество.
На 54-й минуте "Юнайтед" внезапно удалось сравнять счет. Джошуа Зиркзее грудью обработал мяч в штрафной и, почти уперевшись в лицевую линию, поразил ворота с острейшего угла — 1:1.
Пока "орлы" приходили в себя, "дьяволы" забили еще один гол. На 63-й минуте Бруну Фернандеш, коротко разыгрывая штрафной, коротко покатил на Маунта, а тот пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.
В остатке мата хозяева так и не смогли ничего изменить. Гости были хладнокровны в обороне, почти ничего не позволив сопернику и оставив Ламменса без работы.
"Юнайтед" провел два контрастных тайма, оба своих гола забив после розыгрышей стандартов. После перерыва у "Пэлас" резко разладилась игра.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
30.11.2025 17:00
Просмотров: 223
Последние комментарии:
КП должен был выигрывать первый тайм 3-0, тогда о камбеке Ман Юнайтед мог бы только мечтать.
(ответить)
Ишааак)))
(ответить)
Молотки камня на камне не оставят от помойки фк лyзepxyй
(ответить)
КНЯЗИ!!! вперёд
(ответить)
Арс может сегодня победить, вполне по силам, но цн и цз Артета скорее всего зассыт и будет играть на ничейку. верю в мадуеку
(ответить)
Кп был ужасен во 2 тайме
Но сарр но пати.
Нкетия не футболист
(ответить)
Челси
Челси
Челси
(ответить)
назвал Путина «человеком с четкими моральными принципами» и говорил, что хотел бы жить в Крыму, а в 2015-м музыкант во время концерта в Воронеже развернул на сцене плакат с надписью «Крым=Россия».
Источник: https://fapl.ru/posts/118698/?c=1#c8125091
(ответить)
