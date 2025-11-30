"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря двум удачным розыгрышам стандартных положений.

Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер добавил в стартовый состав Криса Ричардса, Адама Уортона и Даити Камаду, которые заменили Жейде Канво, Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.



Относительно поражения 0:1 от "Эвертона" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Нуссаир Мазрауи и Патрик Доргу, вместо которых вышли Мейсон Маунт и Диогу Далот.



Гости едва не открыли счет уже на первой минуте, когда после вброса аута Каземиро пытался затолкать мяч в ворота с близкого расстояния, но голкипер хозяев Дин Хендерсон этому воспрепятствовал.



Вскоре Каземиро имел еще один момент, пробивая головой после подачи со штрафного, но мимо.



На 13-й минуте "Пэлас" впервые показал зубы. Уортон нанес мощный удар по летящему мячу из пределов штрафной, однако попал прямо в Сенне Ламменса. Затем свой момент получил Жан-Филипп Матета, но промахнулся.



Постепенно "орлы" обозначили некоторое преимущество. Ламменсу пришлось совершить еще один сейв, а Лени Йоро заблокировал опасный удар.



На 32-й "дьяволы" дрогнули под давлением. Йоро повалил на краю штрафной Матета, и сам пострадавший развел мяч и Ламменса по разным углам. Правда, при исполнении пенальти Жан-Филипп совершил двойное касание мяча, поэтому после вмешательства VAR ему пришлось повторно пробить с 11-метровой отметки, что он сделал безошибочно — 1:0.



В остатке первого тайма хозяева продолжали смотреться предпочтительнее, упустив пару хороших возможностей развить свое преимущество.



На 54-й минуте "Юнайтед" внезапно удалось сравнять счет. Джошуа Зиркзее грудью обработал мяч в штрафной и, почти уперевшись в лицевую линию, поразил ворота с острейшего угла — 1:1.



Пока "орлы" приходили в себя, "дьяволы" забили еще один гол. На 63-й минуте Бруну Фернандеш, коротко разыгрывая штрафной, коротко покатил на Маунта, а тот пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.



В остатке мата хозяева так и не смогли ничего изменить. Гости были хладнокровны в обороне, почти ничего не позволив сопернику и оставив Ламменса без работы.



"Юнайтед" провел два контрастных тайма, оба своих гола забив после розыгрышей стандартов. После перерыва у "Пэлас" резко разладилась игра.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче