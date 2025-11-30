"Юнайтед" одержал волевую победу в гостях у "Пэлас"

Мейсон Маунт и Джошуа Зиркзее "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря двум удачным розыгрышам стандартных положений.

Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер добавил в стартовый состав Криса Ричардса, Адама Уортона и Даити Камаду, которые заменили Жейде Канво, Уилла Хьюза и Джефферсона Лерма.

Относительно поражения 0:1 от "Эвертона" из стартового состава "красных дьяволов" пропали Нуссаир Мазрауи и Патрик Доргу, вместо которых вышли Мейсон Маунт и Диогу Далот.

Гости едва не открыли счет уже на первой минуте, когда после вброса аута Каземиро пытался затолкать мяч в ворота с близкого расстояния, но голкипер хозяев Дин Хендерсон этому воспрепятствовал.

Вскоре Каземиро имел еще один момент, пробивая головой после подачи со штрафного, но мимо.

На 13-й минуте "Пэлас" впервые показал зубы. Уортон нанес мощный удар по летящему мячу из пределов штрафной, однако попал прямо в Сенне Ламменса. Затем свой момент получил Жан-Филипп Матета, но промахнулся.

Постепенно "орлы" обозначили некоторое преимущество. Ламменсу пришлось совершить еще один сейв, а Лени Йоро заблокировал опасный удар.

На 32-й "дьяволы" дрогнули под давлением. Йоро повалил на краю штрафной Матета, и сам пострадавший развел мяч и Ламменса по разным углам. Правда, при исполнении пенальти Жан-Филипп совершил двойное касание мяча, поэтому после вмешательства VAR ему пришлось повторно пробить с 11-метровой отметки, что он сделал безошибочно — 1:0.

В остатке первого тайма хозяева продолжали смотреться предпочтительнее, упустив пару хороших возможностей развить свое преимущество.

На 54-й минуте "Юнайтед" внезапно удалось сравнять счет. Джошуа Зиркзее грудью обработал мяч в штрафной и, почти уперевшись в лицевую линию, поразил ворота с острейшего угла — 1:1.

Пока "орлы" приходили в себя, "дьяволы" забили еще один гол. На 63-й минуте Бруну Фернандеш, коротко разыгрывая штрафной, коротко покатил на Маунта, а тот пробил низом в ближний угол ворот — 1:2.

В остатке мата хозяева так и не смогли ничего изменить. Гости были хладнокровны в обороне, почти ничего не позволив сопернику и оставив Ламменса без работы.

"Юнайтед" провел два контрастных тайма, оба своих гола забив после розыгрышей стандартов. После перерыва у "Пэлас" резко разладилась игра.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче




  1. brown-ale 30.11.2025 17:10 # brown-ale
    КП должен был выигрывать первый тайм 3-0, тогда о камбеке Ман Юнайтед мог бы только мечтать.

    (ответить)

  2. dembo 30.11.2025 17:10 # dembo
    Ишааак)))

    (ответить)

  3. gucman 30.11.2025 17:08 # gucman
    Молотки камня на камне не оставят от помойки фк лyзepxyй

    (ответить)

  4. electric 30.11.2025 17:07 # electric
    КНЯЗИ!!! вперёд

    (ответить)

  5. wengerrrro 30.11.2025 17:06 # wengerrrro
    Арс может сегодня победить, вполне по силам, но цн и цз Артета скорее всего зассыт и будет играть на ничейку. верю в мадуеку

    (ответить)

  6. dembo 30.11.2025 17:04 # dembo
    Кп был ужасен во 2 тайме
    Но сарр но пати.
    Нкетия не футболист

    (ответить)

  7. gameboy 30.11.2025 17:03 # gameboy
    Челси
    Челси
    Челси

    (ответить)

  8. hachidio 30.11.2025 17:03 # hachidio
    (ответить)

