Мартинелли не удивлен успехами Эстевао в "Челси"
Вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли признался, что не удивлен успехами своего партнера по сборной Бразилии Эстевао Виллиана в "Челси".
В минувший вторник против "Барселоны" 18-летний Эстевао забил свой пятый гол в этом сезоне, однако Мартинелли знал о потенциале своего соотечественника еще до перехода того в "Челси".
"Он славный парень, как и его семья, все они такие скромные. Они заслуживают все то, что имеют".
"Сам парень тоже так хорош, все в сборной обожают его. Он заслуживает все, что делает, и я просто надеюсь, что в воскресенье будет не его день!"
"Мы разговариваем в сборной — не только с ним, но со всеми".
"Поэтому еще до его перехода мы знали, насколько он хорош, и это не сюрприз для нас, потому что мы в Бразилии знали его раньше. Он заслужил свои успехи, и стоит похвалить его за это", — цитирует Мартинелли Evening Standard.
