Аморим объяснил, почему Майну мало играет

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему мало доверяет полузащитнику Кобби Майну в этом сезоне.

В минувший понедельник, когда "Юнайтед" уступил дома "Эвертону" со счетом 0:1, Аморим выпустил Майну на заключительные полчаса.



Дефицит игрового времени ставит под угрозу поездку Майну на ЧМ-2026 со сборной Англии, однако Аморим ничего не может поделать и ставит интересы "Юнайтед" на первое место.



"Это командный вид спорта. У меня в составе много игроков, которые хотя поехать на Чемпионат Мира".



"Я выпустил Кобби против "Эвертона", потому что он действительно хорош при игре возле чужой штрафной. Он может находить пространство возле штрафной и забивать голы, в этом и была моя идея".



"Я буду использовать Кобби и остальных, стараясь побеждать. Я сосредоточен не на ком-то одном, я сосредоточен на всех своих игроках, и я знаю, что сыграть на Чемпионате Мира — это нечто особенное".



"Моя задача в том, чтобы команда побеждала, и мой фокус на команде. Кобби в том же положении, что и другие парни. Если я чувствую, что так будет лучше для победы в матче, я выпущу его".



"Я рассматриваю его как игрока, готового выходить в старте. То же самое с остальными парнями. Мне просто нужно делать выбор, и в итоге я выбираю не Кобби. Но я не знаю, как будет в будущем. Я просто хочу выигрывать матчи, и мне все равно, кто играет", — цитирует Аморима Sky Sports.