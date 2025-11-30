"Астон Вилла" хочет Игоря Тиаго

"Астон Вилла" заинтересована в приобретении нападающего "Брентфорда" Игоря Тиаго.

"Вилла" находится в поисках нового нападающего с января, когда бирмингемский клуб попрощался с Джоном Дураном.



К усилению нападения "Виллу" также подталкивает спад в игре Олли Уоткинса, который забил лишь один гол в 17 матчах этого сезона с учетом всех соревнований.



По информации Daily Mirror, на радаре у "Виллы" находится Тиаго, который был приобретен "Брентфордом" у "Брюгге" за 30 миллионов фунтов в 2024 году.



Накануне Тиаго сделал дубль против "Бернли", и теперь 24-летний бразилец является вторым лучшим бомбардиром этого сезона Премьер-Лиги с 11 голами в 13 матчах.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является большим поклонником Тиаго и надеется, что 50 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Игоря.



Добавим, что упомянутый Уоткинс, которому в декабре исполнится 30, перешел в "Виллу" как раз из "Брентфорда".