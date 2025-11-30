Джоди Моррис ожидает, что "Челси" поборется за Гехи

Бывший игрок и тренер "Челси" Джоди Моррис ожидает, что "синие" будут среди претендентов на капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Своей игрой за "Пэлас" 25-летний Гехи заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге после своего перехода из "Челси" в 2021 году.



В конце сезона Гехи может стать свободным агентом, и Моррис, тренировавший Марка в академии "Челси", не думает, что "синие" захотят упускать такую возможность.



"Думаю, "Челси" предпримет попытку. Думаю, в данный момент "Челси" был бы заинтересован в каждом игроке, который соответствует возрастному критерию и все еще будет стоить денег спустя несколько лет".



"Другой вопрос, захочет ли сам Марк вернуться в "Челси".



"Хорошая вещь насчет Марка в том, что его окружает великолепная семья, он всегда был уравновешенным, ярким, умным парнем".



"Думаю, он примет лучшее решение для своей карьеры, он не будет сентиментальным или вроде того. Думаю, от настоящего момента и до конца сезона ему поступит ряд предложений".



"Поэтому, думаю, "Челси" будет претендовать на него. Мне известно, что некоторое время назад они уже присматривались к нему. Если они решатся, то столкнутся с конкуренцией", — сообщил Моррис talkSPORT.