Гирасси интересен пяти клубам Премьер-Лиги

Пять клубов из Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси.

Контракт Гирасси с "Боруссией" предусматривает отступные в 50 миллионов евро (44 млн. фунтов), и Sky Sport Germany утверждает, что Серу может покинуть Дортмунд следующим летом.



Несмотря на то, что в марте Гирасси исполнится 30 лет, о возможном выкупе Серу задумываются семь топ-клубов: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал"и "Барселона".



В этом сезоне Гирасси продолжает демонстрировать свой бомбардирский талант. Гвинеец забил пять голов в Бундеслиге еще трижды отличившись в Лиге Чемпионов.