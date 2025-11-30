Фарке: "Доннарумма имитировал травму"

Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке считает, что голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма попытался "обойти правила", изобразив травму во время матча Премьер-Лиги на "Этихад".

Накануне "Сити" только в компенсированное время вырвал победу 3:2 против "Лидса". "Горожане" доминировали в первом тайме, но после перерыва утратили контроль над игрой.



Как раз вскоре после начала второго тайма, когда "Лидс" отыграл один гол, Доннарумма оказался на газоне и попросил о медицинской помощи, что остановило игру на две минуты и позволило главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле собрать футболистов возле себя и отдать ценные указания.



Фарке признает, что в этом нет нарушения правил, однако Даниэль не считает поведение Доннаруммы искренним.



"Все знают, почему он оказался на газоне. Они знают это, но не признают. Это очевидно, почему он оказался на газоне. Это в рамках правил. Это умно. Нравится ли мне это? В духе ли это честной игры? Я оставлю свое мнение при себе. Пускай руководители ищут решение".



"Я спросил четвертого арбитра, не хотят ли они что-нибудь предпринять. Он сказал, что их руки связаны".



"Мы должны объяснять игрокам, как действовать в рамках честной игры и спортивного духа. А если мы будем просто обходить правила или имитировать травму, чтобы провести командную беседу, то мне лично это не нравится. Но это в рамках правил, и я не могу пожаловаться", — цитирует Фарке BBC.



