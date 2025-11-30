13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 30 ноября, пятью поединками завершится 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Только лидирующий "Арсенал" (6) пропустил в этом сезоне Премьер-Лиги голов меньше, чем "Кристал Пэлас" (9). "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из 11 последних выездных матчей чемпионата (4 ничьи, 6 поражений) — 1:2 против "Ливерпуля" в октябре. "Красные дьяволы" не забивали в четырех последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Юнайтед" Матеус Кунья отсутствует с подозрением на сотрясение. Харри Магуайр и Беньямин Шешко пока не готовы вернуться.



Полузащитник "Пэлас" Уилл Хьюз получил травму колена в матче Лиги Европы против "Страсбура" посреди недели. Чади Риад, Борна Соса и Шейк Дукуре также имеют проблемы со здоровьем.



АСТОН ВИЛЛА — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:05



"Астон Вилла" выиграла шесть из семи последних матчей Премьер-Лиги (1 поражение), взлетев с 18-го места на четвертое. "Вулверхэмптон" не знает побед в чемпионате уже 16 поединков кряду (3 ничьи, 13 поражений), все пять последних проиграв. "Вилланы" выиграли обе последние встречи с "волками" на своем поле в Премьер-Лиге — и только одну из девяти предыдущих.



Капитан "Виллы" Тайрон Мингс пропустит еще месяц с повреждением задней поверхности бедра.



Запасной голкипер "Вулверхэмптона" Дэн Бентли получил серьезную травму лодыжки. Родригу Гомеш восстанавливается после операции на пахе. Мэтт Дохерти возобновил тренировки, но играть еще не готов.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — БРАЙТОН 17:05



"Ноттингем Форест" одержал две победы в двух последних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих (5 ничьих, 8 поражений). Уступая по ходу своих поединков в этой кампании английского первенства, в итоге "Брайтон" набрал 10 очков — больше всех в дивизионе. В прошлом сезоне "лесники" разгромили "чаек" дома со счетом 7:0.



В лазарете "Форест" остаются Ола Айна, Александр Зинченко, Дуглас Луис и Крис Вуд. Морган Гиббс-Уайт под вопросом.



Во время этого выезда "Брайтону" не помогут Адам Уэбстер, Джеймс Милнер, Солли Марч и Каору Митома.



ВЕСТ ХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ 17:05



"Вест Хэм" набрал семь очков в трех матчах Премьер-Лиги за ноябрь (2 победы, 1 ничья) — почти вдвое больше, чем за август, сентябрь и октябрь вместе взятые (4 — 1 победа, 1 ничья, 7 поражений). "Ливерпуль" проиграл все пять выездов в Лондон в рамках чемпионата. "Молотобойцы" могут похвастать лишь одной победой в 18 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 14 поражений) — 3:2 дома в ноябре 2021.



Полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета возвращается после матчам дисквалификации. Константинос Мавропанос и Крисенсио Саммервилл решили свои проблемы со здоровьем, но Лукашу Фабиански и Оливеру Скарлесу нужно больше времени.



"Ливерпуль" надеется на выздоровление Алиссона, Флориана Вирца и Уго Экитике. Джованни Леони, Джереми Фримпонг и Конор Брэдли травмированы.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



43.5% своих очков в этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" набрал дома (10 из 23) — только у "Тоттенхэма" этот показатель меньше (28%). Со старта сезона 2022/23 "Арсенал" проиграл лишь три из 40 лондонских дерби в чемпионате (28 побед, 9 ничьих). "Синие" выиграли только одну из 11 последних встреч с "канонирами" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 7 поражений) — 0:2 на выезде в августе 2021.



Полузащитник "Челси" Коул Палмер доступен для выхода в старте. Выздоровел и Дариу Эссугу, оставив в лазарете Леви Колуилла и Ромео Лавиа.



"Арсеналу" нужно оценить готовность вингера Леандро Троссарда. Габриэль Магальяэс, Кай Хаверц, Виктор Дьекереш и Габриэль Жезус команде не помогут, хотя последний уже сыграл в товарищеском матче за закрытыми дверьми.