"Тоттенхэм" проиграл "Фулхэму", дважды пропустив в первые шесть минут

Совершенно провалив первый тайм, "Тоттенхэм" так и не смог уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Фулхэмом" — 1:2.

По сравнению с поражением 5:3 от ПСЖ в Лиге Чемпионов в стартовый состав "шпор" вернулись Кевин Дансо, Дестини Удоджи, Жоау Палинья и Мохаммед Кудус, заменив Кристиана Ромеро, Джеда Спенса, Пап Матара Сарра и Родриго Бентанкура.



У "дачников" лишь Самуэль Чуквуэзе заменил Кевина.



Оборона домашней команды дала сбой уже на четвертой минуте. Чуквуэзе продрался в штрафную с левого фланга, а затем выкатил мяч за пределы площадки на Кенни Тете, который нанес удар с рикошетом от Удоджи — 0:1.



Но беда не приходит одна. На шестой минуте Гульельмо Викарио сыграл за пределами своей штрафной площади, ушел на самый фланг и благополучно отдал мяч сопернику. Партнеры без промедления вывели на удар Харри Уилсона, который поразил пустые ворота — 0:2.



На 11-й минуте "Тоттенхэм" едва не пропустил и третий гол — обводящий удар Чуквуэзе с границы штрафной площади пришелся в штангу.



Вскоре "шпоры" пришли в себя, принялись атаковать, но на 26-й минуте нарвались на острый выпад соперника. Чуквуэзе выскочил один на один, обошел голкипера и уже готовился закатить мяч в пустые ворота, однако в последний момент Микки Ван де Вен в отчаянном подкате спас свою команду.



Хозяева довольно много владели мячом в первом тайме, но моментов не создали и за 45 минут ни разу не пробили в створ чужих ворот.



Первый точный удар "Тоттенхэма" случился только на 59-й минуте — и стал голом. Получив передачу верхом от Лукаса Бергвалла на правой границе штрафной, Кудус сделал несколько шагов и мощно пробил в ближний угол под перекладину — 1:2.



"Шпоры" воодушевились, однако "дачники" выдержали длившийся минут 20 натиск соперника, а в концовке игра успокоилась — у хозяев уже не осталось сил на финальный штурм.



"Тоттенхэм" крупно разочаровал — как своей игрой в первом тайме, так и тем, что не смог довести до ума вроде бы начатый "камбэк" во втором. И это притом, что в соперниках у "шпор" была худшая по выездной форме в этом сезоне команда Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" — "Фулхэм". Отчет о матче