Вальверде стал неожиданной целью для "Юнайтед"
Полузащитник испанского "Реала" Федерико Вальверде стал неожиданной трансферной целью для "Манчестер Юнайтед".
Вальверде является одним из нескольких игроков "Реала", которые недовольны своим главным тренером Хаби Алонсо.
Разногласия с Алонсо наводят Вальверде на мысли о расставании с "Реалом", и "Юнайтед" входит в число клубов, наблюдающих за ситуацией 27-летнего игрока сборной Уругвая.
Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим является огромным поклонником Вальверде, однако у Федерико есть контракт в Мадриде до 2029 года, и "Реал" будет готов потребовать около 100 миллионов фунтов за свою звезду.
"Юнайтед" оценивает Вальверде примерно в 70 млн. фунтов, а также исторически находится в непростых отношениях с "Реалом", что может повлиять на согласование трансфера.
30.11.2025 00:05
