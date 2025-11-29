Фоден: "Хотел исправиться после "Ньюкасла"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден объяснил, почему был голоден до голов в матче против "Лидса".

Открыв счет уже на первой минуте против "Лидса", Фоден также отличился в компенсированное время, благодаря чему "Сити" вырвал победу 3:2 против новичка Премьер-Лиги.



По словам Фодена, он хотел исправиться — прежде всего в собственных глазах — после поражения от "Ньюкасла" в прошлый уикенд, когда Фил упустил ряд моментов.



"Это один из самых диких матчей. Мы полностью контролировали игру в первом тайме. Во втором тайме они изменили свою схему, и мы не смогли продолжать в прежнем режиме".



"Это был разочаровывающий тайм. Но когда возник небольшой перерыв, тренер собрал нас вместе, и мы адаптировали свое построение. Мы создали несколько моментов, и я, наконец, получил немного пространства, отправив мяч в нижний угол ворот. Мы все еще можем улучшить некоторые вещи. Мы довольны результатом".



"Чемпионская гонка никогда не бывает прямолинейной. Всегда бывают взлеты и падения, а также периоды, когда кажется, что не можешь сдвинуться с места. У нас уже такое было".



"Вера и сплоченность обнаружили себя в концовке. Надеюсь, мы получим импульс от этого результата. Но ты никогда не знаешь, чего ожидать".



"Я был так голоден, чтобы сыграть сегодня и доказать себе, что я по-прежнему могу забивать голы. Я упустил несколько моментов против "Ньюкасла" и хотел исправиться", — цитирует Фодена официальный веб-сайт "Сити".