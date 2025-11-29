Гвардиола: "Победа над "Лидсом" имеет огромное значение"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что победа над "Лидсом" придаст огромный импульс его команде.

В субботу "Сити" удалось реабилитироваться за поражения от "Байера" и "Ньюкасла" в двух предыдущих матчах, вырвав победу 3:2 против "Лидса" благодаря голу Фила Фодена в компенсированное время.



Этот результат позволил "Сити" выйти на второе место, сократив отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до четырех очков, и Гвардиола ожидает, что "горожане" получат заряд уверенности на выезд к "Фулхэму" в следующий вторник.



"Мы должны научиться побеждать по-разному в Премьер-Лиге. У Даниэля (Фарке) всегда исключительный план против меня. Его план всегда на 10 баллов из 10. После этого многие вещи ты не можешь контролировать".



"Я бы не сказал, что наша команда часто выигрывает такого рода матчи. Но вам это нужно. Когда вы сыграли 89 минут, и впереди еще 10 компенсированных минут, в тот момент я сказал: "Давайте попытаемся".



"Вы знаете, что у вас все еще шесть шанс. До гола мы имели два-три момента, когда их голкипер совершил два хороших сейва".



"В конце концов мы смогли вырвать победу и набрать три очка. Это имеет огромное значение для нашего настроения после двух поражений".



"Впереди "Фулхэм", и это, по моему опыту, один из тяжелейших выездных матчей".



"Но это важно, что мы вышли на второе место, и посмотрим, что завтра случится у "Арсенала" с "Челси".



"Важно быть как можно ближе к вершине и стараться до конца", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".