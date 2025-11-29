"Юнайтед" уверен в приобретении Уортона

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Несмотря на интерес к ряду других полузащитников, включая Эллиота Андерсона и Конора Галлахера, именно Уортона "Юнайтед" рассматривает своей целью номер по укреплению центра поля.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим готов строить свою команду вокруг Уортона, и на "Олд Траффорд" уверены насчет приобретения 21-летнего игрока сборной Англии после окончания этого сезона.



Однако, как утверждает Daily Mirror, у Уортона есть одно условие. Адам открыт к уходу на повышение, но покинет "Пэлас" только ради клуба, который выступает в еврокубках.