Фоден вырвал для "Сити" победу против "Лидса"

"Манчестер Сити" вырвал победу 3:2 в домашнем противостоянии с "Лидсом" благодаря голу Фила Фодена в компенсированное время.

Относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" в прошлый уикенд в стартовый состав "горожан" вернулся Тиджани Рейндерс, заменив Райана Шерки.



С первых минут у "белых" по сравнению с предыдущим матчем появились Ао Танака, Джеймс Джастин, Илия Груев, Даниэль Джеймс и Вильфред Ньонто.



Хозяевам "Этихад" посчастливилось открыть счет уже на первой минуте. Матеуш Нунеш сыграл в стенку с партнером на правом фланге и с края штрафной площади прострелил на Фила Фодена, который пробил в касание с отскоком от перекладины — 1:0.



"Сити" доминировал над своим соперником, и заметнее других был Фоден. Фил еще дважды мог отличиться, но под его первый удар бросился защитник, а второй был отражен голкипером.



По такой игре второй гол был лишь вопросом времени, и на 25-й минуте это случилось. Голкипер "Лидса" Лукас Перри не смог выбить мяч, играя на выходе при подаче углового, и после скидки партнера головой Йошко Гвардиол поразил ворота с близкого расстояния — 2:0.



Второй тайм начался с ляпа Нунеша, который просто подарил мяч сопернику, и появившийся на замену Доминик Калверт-Левин результативно завершил комбинацию своей команды — 2:1. "Белые" заиграли гораздо лучше, выйдя из раздевалки.



Вскоре показалось, что хозяева несколько выдохлись, но затем Гвардиол прыгнул в ноги Калверт-Левину в своей штрафной, и рефери назначил пенальти. Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Лукаса Нмечи с 11-метровой отметки, но не справился с добиванием — 2:2.



Отыграв два гола, "Лидс" воодушевился и предпочел забаррикадироваться возле своих ворот. На исходе основного времени Перри отразил не самые сложные удары Эрлинга Холанда и Омара Мармуша.



Казалось, хозяева удержат ничью, однако уже в компенсированное время Фоден сместился вдоль толпы игроков в штрафной и пробил с левой ноги — 3:2.



"Сити" крайне уверенно провел первый тайм, но в начале второго резко выключился из игры. Это едва не стоило "горожанам" очередной потери очков, однако Фоден выручил свою команду.



"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче