Фоден вырвал для "Сити" победу против "Лидса"

Фил Фоден "Манчестер Сити" вырвал победу 3:2 в домашнем противостоянии с "Лидсом" благодаря голу Фила Фодена в компенсированное время.

Относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" в прошлый уикенд в стартовый состав "горожан" вернулся Тиджани Рейндерс, заменив Райана Шерки.

С первых минут у "белых" по сравнению с предыдущим матчем появились Ао Танака, Джеймс Джастин, Илия Груев, Даниэль Джеймс и Вильфред Ньонто.

Хозяевам "Этихад" посчастливилось открыть счет уже на первой минуте. Матеуш Нунеш сыграл в стенку с партнером на правом фланге и с края штрафной площади прострелил на Фила Фодена, который пробил в касание с отскоком от перекладины — 1:0.

"Сити" доминировал над своим соперником, и заметнее других был Фоден. Фил еще дважды мог отличиться, но под его первый удар бросился защитник, а второй был отражен голкипером.

По такой игре второй гол был лишь вопросом времени, и на 25-й минуте это случилось. Голкипер "Лидса" Лукас Перри не смог выбить мяч, играя на выходе при подаче углового, и после скидки партнера головой Йошко Гвардиол поразил ворота с близкого расстояния — 2:0.

Второй тайм начался с ляпа Нунеша, который просто подарил мяч сопернику, и появившийся на замену Доминик Калверт-Левин результативно завершил комбинацию своей команды — 2:1. "Белые" заиграли гораздо лучше, выйдя из раздевалки.

Вскоре показалось, что хозяева несколько выдохлись, но затем Гвардиол прыгнул в ноги Калверт-Левину в своей штрафной, и рефери назначил пенальти. Джанлуиджи Доннарумма отразил удар Лукаса Нмечи с 11-метровой отметки, но не справился с добиванием — 2:2.

Отыграв два гола, "Лидс" воодушевился и предпочел забаррикадироваться возле своих ворот. На исходе основного времени Перри отразил не самые сложные удары Эрлинга Холанда и Омара Мармуша.

Казалось, хозяева удержат ничью, однако уже в компенсированное время Фоден сместился вдоль толпы игроков в штрафной и пробил с левой ноги — 3:2.

"Сити" крайне уверенно провел первый тайм, но в начале второго резко выключился из игры. Это едва не стоило "горожанам" очередной потери очков, однако Фоден выручил свою команду.

"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче




Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 505

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dembo 29.11.2025 20:57 # dembo
    Пикфорд в соло сделал с мю, щас в соло заливает....

    (ответить)

  2. xusanov 29.11.2025 20:56 # xusanov
    Экс-заместителя мэра Нижнего Новгорода демобилизовали из армии из-за ожирения


    а чмобиков только в пакетах))

    (ответить)

  3. xusanov 29.11.2025 20:55 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  4. hachidio 29.11.2025 20:36 # hachidio
    назвал Путина «человеком с четкими моральными принципами» и говорил, что хотел бы жить в Крыму, а в 2015-м музыкант во время концерта в Воронеже развернул на сцене плакат с надписью «Крым=Россия».

    Источник: https://fapl.ru/posts/118698/?c=1#c8125091

    (ответить)

  5. hachidio 29.11.2025 20:28 # hachidio
    У хохлов самые маленькие писюны.

    (ответить)

  6. brown-ale 29.11.2025 20:24 # brown-ale
    Второе место, но по игре они хуже Ливера.

    (ответить)

  7. dembo 29.11.2025 20:23 # dembo
    Ман сити аут
    Ковентри сити ин

    (ответить)

  8. gameboy 29.11.2025 20:09 # gameboy
    Мешки в гонке

    (ответить)

  9. kukuruzko 29.11.2025 20:04 # kukuruzko
    бля,валидол с Королями

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: