Артета рассказал, как реакция фанатов "Арсенала" повлияла на его желание купить Мадуэке
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что изначальный негатив фанатов в отношении Нони Мадуэке только усилил его желание подписать вингера.
Когда "Арсенал" покупал Мадуэке у "Челси" за 52 миллиона фунтов минувшим летом, фанаты "канониров" даже запустили петицию против этого трансфера.
Однако Артета не отказался от сделки и чувствует, что своей игрой Мадуэке быстро переубедил сомневающихся.
"Если это как-то и повлияло на меня, то придало мне еще больше решимости и желания подписать его. А также сделать все возможное, чтобы наладить рабочие отношения и подготовить все вокруг него наилучшим образом".
"Думаю, это продлилось короткий период времени. Мы сразу же столкнулись с противоположной реакцией, и теперь его ценят и уважают. Это было как топливо для него. Это не повлияло на него", — цитирует Артету The Independent.
