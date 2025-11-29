"Атлетико" вступил в борьбу за Гехи

Марк Гехи Испанский "Атлетико" вступил в борьбу за капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

Контракт Гехи с "Пэлас" истекает в конце сезона и продлен не будет, и уже с января Марк сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Ранее среди зарубежных претендентов на Гехи ранее назывались "Реал" и "Барселона", для которых Марк был бы равноценен игроку из Евросоюза своему ивуарийскому происхождению.

Как сообщает Marca, теперь свой интерес к Гехи обозначил еще один гранд Ла Лиги. Речь об "Атлетико", который уже установил контакт с представителями 25-летнего игрока сборной Англии.

"Атлетико" обратился к Гехи, чтобы лучше узнать ситуацию Марка и его амбиции насчет дальнейшей карьеры.

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне очень высоко ценит Гехи и был бы рад заполучить Марка в свою команду.




Метки Атлетико, Гехи, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 153




