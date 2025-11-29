Хаманн: "Конец Слота близок"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что главному тренеру "красных" Арне Слоту уже не избежать увольнения.
"Ливерпуль" проиграл девять из 12 последних матчей с учетом всех соревнований, и Хаманну кажется, что Слот уже не сможет выправить ситуацию.
Хаманн уверен, что владельцы "Ливерпуля" уже перебирают варианты на замену Слота и даже поговорили с Юргеном Клоппом, предшественником Арне.
"Конец Слота близок. Я бы никогда не подумал, что дойдет до этого после того великолепного сезона, который он провел, но я убежден, что теперь его кредит доверия исчерпан".
"Я убежден, что Арне Слот утратил контроль над командой. Она разваливается, каждый делает, что пожелает, и Салах в случае со вторым голом ПСВ является тому примером".
"Ситуация в клубе настолько сложная, что клуб непременно будет обсуждать положение тренера".
"Многие уже предвкушают возвращение Юргена Клоппа. Если вы спросите фанатов, многие скажут: "Это было бы нечто". Насколько вероятно, что он вернется в "Ливерпуль"? Я без понятия. Но это была бы история десятилетия".
"Клуб уже обдумывает альтернативные варианты среди тренеров. Полагаю, они уже поговорили с Клоппом", — сообщил Хаманн Sky Sport Germany.
