Гвардиола будет рад, если Бернарду Силва останется

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что был бы рад сохранить своего капитана Бернарду Силву за пределы этого сезона.

Силва сыграл почти 450 матчей за "Сити" после своего перехода из "Монако" в 2017 году, а минувшим летом был назначен капитаном "горожан".



Контракт Силвы с "Сити" истекает в конце этого сезона, причем в данный моменты стороны не ведут переговоры о продлении сотрудничества, и Гвардиола признает, что 31-летний португалец должен сам принять решение.



"Я хочу лучшего для Бернарду, и если он хочет остаться в "Манчестер Сити", я буду более чем доволен и рад!"



"Но я не разговариваю на эту тему с ним. Я всегда хочу лучшего для его семьи".



"Конечно, он здесь уже девять лет, и в конце концов он с клубом решит, как будет лучше всего", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.