Центральный защитник "Ноттингем Форест" Мурильо остается на радаре у "Челси".

"Челси" интересовался Мурильо еще минувшим летом, однако тот факт, что игрок сборной Бразилии лишь в январе заключил с "Форест" новый контракт до 2029 года, сделал трансфер чересчур дорогим, вдобавок у "синих" были другие приоритеты.



Однако TEAMtalk утверждает, что "Челси" сохраняет интерес к Мурильо. "Синие" едва ли предпримут что-нибудь в январе, но могут выдвинуть свое предложение следующим летом.



В этом сезоне Мурильо продолжает подтверждать свой класс, сыграв 13 матчей во всех соревнованиях и отметившись голом против "Ливерпуля". Сейчас 23-летний бразилец оценивается в 70 миллионов фунтов.



В данный момент главный тренер "Челси" Энцо Мареска не испытывает дефицита в центральных защитниках, однако Тосин Адарабиойо и Бенуа Бадиашиле не пользуются его доверием в полной мере, Джош Ачимпонг все еще молод, Весле Фофана склонен к проблемам со здоровьем, Леви Колуилл отсутствует с травмой крестообразных связок колена, а Аксель Дисаси отстранен от первой команды.