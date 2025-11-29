Амориму не хватает вингера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что ему не хватает еще одного вингера вроде Амада Диалло.

В минувший понедельник "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Эвертона", который почти весь матч играл вдесятером.



Пытаясь дожать "ирисок", Аморим выпустил Диогу Далота вместо левого вингбека Патрика Доргу, хотя Рубену хотелось бы иметь более атакующего игрока на этом фланге.



"Нам нужно время, чтобы улучшить характеристики команды. Я говорил это на протяжении последнего года".



"Приведу пример. В последнем матче (против "Эвертона") нам требовался Амад с правой ногой на другом фланге, чтобы играть против находившегося вдесятером соперника".



"Мы постараемся улучшить эти характеристики команды в будущем. Можно ли сказать, что у нас идеально поставлена игра? Пока нет. Но, как и любой команде, нам требуется время, чтобы собрать правильные характеристики на каждой позиции", — цитирует Аморима Sky Sports.