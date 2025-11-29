Мерсон: "Арсенал" уже не догонят, если они победят "Челси"

Арсенал Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что победа над "Челси" в воскресенье открыла бы для "канониров" прямую дорогу к титулу Премьер-Лиги.

В данный момент именно "Челси" является главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", который в воскресенье совершит выезд на "Стэмфорд Бридж".

В случае победы "Арсенал" увеличит свой отрыв от "Челси" до девяти очков, и тогда, как кажется Мерсону, чемпионская гонка закончится.

"Садитесь и пристегните ремни, когда наступит воскресенье. Это будет супервоскресенье. "Челси" против "Арсенала" — футбольный матч огромной важности".

"Думаю, если "Арсенал" выиграет его, это будет "спокойной ночи, сестричка". Думаю, все будет закончено".

"Их уже не догонят, и они снесут каждого на своем пути", — сообщил Мерсон Sky Sports.




Метки Арсенал, Мерсон, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 356

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 29.11.2025 13:09 # sausage
    Щас бы пенсов, а не Сити, считать основными конкурентами за титул))) И кто этого больного дядьку позвал экспертом на Скай?

    (ответить)

  2. hunter022 29.11.2025 12:32 # hunter022
    Мерсон не верит в победу «Челси» над «Арсеналом»

    финиш,пенсы плачут...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: