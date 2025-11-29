Мерсон: "Арсенал" уже не догонят, если они победят "Челси"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что победа над "Челси" в воскресенье открыла бы для "канониров" прямую дорогу к титулу Премьер-Лиги.
В данный момент именно "Челси" является главным преследователем лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", который в воскресенье совершит выезд на "Стэмфорд Бридж".
В случае победы "Арсенал" увеличит свой отрыв от "Челси" до девяти очков, и тогда, как кажется Мерсону, чемпионская гонка закончится.
"Садитесь и пристегните ремни, когда наступит воскресенье. Это будет супервоскресенье. "Челси" против "Арсенала" — футбольный матч огромной важности".
"Думаю, если "Арсенал" выиграет его, это будет "спокойной ночи, сестричка". Думаю, все будет закончено".
"Их уже не догонят, и они снесут каждого на своем пути", — сообщил Мерсон Sky Sports.
