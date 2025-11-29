Гвардиола считает, что у "Сити" почти не осталось пространства для ошибок
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у его команды практически не осталось пространства для ошибок в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
Поражение 2:1 в гостях у "Ньюкасла" в прошлый уикенд увеличило отставание "Сити" от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до семи очков.
Гвардиола чувствует, что еще ничего не потеряно, но в то же время предостерегает свою команду от дальнейших осечек.
"Мы не можем проигрывать матчи, абсолютно. Такова правда".
"Арсенал" так силен и выигрывает матчи, и они выигрывают матчи так убедительно, как это делали мы, когда соперничали с "Ливерпулем". Они не потеряют много очков".
"Поэтому вы не имеете права на ошибки, и мы постараемся их избежать".
"Мы набрали хороший ход до международного перерыва, но мы позволили "Ньюкаслу" создавать моменты, играя агрессивно и напористо".
"Мы провели действительно хороший матч, мы создали против "Ньюкасла" больше, чем в предыдущие сезоны на их поле. Мы сыграли довольно хорошо, но проиграли".
"Теперь нам нужно заново набрать ход, начать выигрывать матчи и быть поблизости, потому что сезон будет таким длинным", — цитирует Гвардиолу The Independent.
29.11.2025 11:00
Просмотров: 132
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: