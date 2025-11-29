Гвардиола считает, что у "Сити" почти не осталось пространства для ошибок

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у его команды практически не осталось пространства для ошибок в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Поражение 2:1 в гостях у "Ньюкасла" в прошлый уикенд увеличило отставание "Сити" от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до семи очков.

Гвардиола чувствует, что еще ничего не потеряно, но в то же время предостерегает свою команду от дальнейших осечек.

"Мы не можем проигрывать матчи, абсолютно. Такова правда".

"Арсенал" так силен и выигрывает матчи, и они выигрывают матчи так убедительно, как это делали мы, когда соперничали с "Ливерпулем". Они не потеряют много очков".

"Поэтому вы не имеете права на ошибки, и мы постараемся их избежать".

"Мы набрали хороший ход до международного перерыва, но мы позволили "Ньюкаслу" создавать моменты, играя агрессивно и напористо".

"Мы провели действительно хороший матч, мы создали против "Ньюкасла" больше, чем в предыдущие сезоны на их поле. Мы сыграли довольно хорошо, но проиграли".

"Теперь нам нужно заново набрать ход, начать выигрывать матчи и быть поблизости, потому что сезон будет таким длинным", — цитирует Гвардиолу The Independent.




