Артета уверен, что Райс может играть еще лучше

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его полузащитник Деклан Райс может играть еще лучше.

За последнюю неделю Райс сыграл ключевую роль в победах над "Тоттенхэмом" и "Баварией", причем по ходу поединка Лиги Чемпионов Деклан впервые примерил капитанскую повязку "Арсенала".



Как бы ни был хорош Райс, Артета все еще видит у 26-летнего англичанина пространство для дальнейшего развития.



"Да, наверное, это его пик за последний год или два. Но находясь с ним каждый день, понимая его и взаимодействуя с ним так, как это делаю я, я понимаю, что мы будем получать от него больше. Потому что он сам хочет больше, и он будет давать больше. Команда знает его лучше, его роль вокруг команды возросла, его влияние на команду огромно, и мы найдем способы сделать это еще лучше".



"Он может адаптироваться ко всему, о чем бы ты его ни попросил. В данный момент он гораздо полезнее для команды, когда действует ближе к атаке. Он заслужил эту роль повышенной важности, он активно участвует во всем, что мы делаем".



"Он входит в лидерскую группу, что тоже очень важно, и обладает настоящим авторитетом. Иногда тебе не нужно носить повязку, чтобы чувствовать себя причастным, авторитетным и важным в команде", — цитирует Артету The Guardian.