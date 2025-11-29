Бывший сотрудник похитил у "Челси" более 200,000 фунтов
Бывший сотрудник "Челси" Клэр Уолш признала свою вину в хищении более чем 200,000 фунтов у лондонского клуба.
Как сообщает BBC, 39-летняя Уолш трудилась в должности помощника казначея "Челси", и в период с 8 июня 2019 по 23 октября 2023 Клэр незаконно присвоила себе 208,522 фунта.
В пятницу Уолш предстала перед Магистратским судом Вестминстера, коротко произнеся "виновна" после того, как ей было зачитано обвинение.
Уолш была освобождена под залог, а решение об избрании меры наказания теперь примет Королевский клуб Айлворта.
29.11.2025 09:00
Просмотров: 321
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Глинониры на поле не могут,дак засылают своих вредителей пидарков в офисы других клубов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий