Бывший сотрудник похитил у "Челси" более 200,000 фунтов

Бывший сотрудник "Челси" Клэр Уолш признала свою вину в хищении более чем 200,000 фунтов у лондонского клуба.

Как сообщает BBC, 39-летняя Уолш трудилась в должности помощника казначея "Челси", и в период с 8 июня 2019 по 23 октября 2023 Клэр незаконно присвоила себе 208,522 фунта.



В пятницу Уолш предстала перед Магистратским судом Вестминстера, коротко произнеся "виновна" после того, как ей было зачитано обвинение.



Уолш была освобождена под залог, а решение об избрании меры наказания теперь примет Королевский клуб Айлворта.