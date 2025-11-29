Бывший сотрудник похитил у "Челси" более 200,000 фунтов

Челси Бывший сотрудник "Челси" Клэр Уолш признала свою вину в хищении более чем 200,000 фунтов у лондонского клуба.

Как сообщает BBC, 39-летняя Уолш трудилась в должности помощника казначея "Челси", и в период с 8 июня 2019 по 23 октября 2023 Клэр незаконно присвоила себе 208,522 фунта.

В пятницу Уолш предстала перед Магистратским судом Вестминстера, коротко произнеся "виновна" после того, как ей было зачитано обвинение.

Уолш была освобождена под залог, а решение об избрании меры наказания теперь примет Королевский клуб Айлворта.




  qess 29.11.2025 09:57
    Глинониры на поле не могут,дак засылают своих вредителей пидарков в офисы других клубов

    

