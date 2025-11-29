"Баварии" не придется выкупать Джексона

Перед немецкой "Баварией" уже не возникнет обязательства по выкупу нападающего Николаса Джексона у "Челси" в конце сезона.

В заключительный день летнего трансферного окна "Бавария" арендовала Джексона у "Челси" за 14.2 млн. фунтов, также взяв на себя обязательство по выкупу Николаса за дополнительные 56.2 млн. фунтов при соблюдении определенных условий.



Этими условиями являются 40 матчей, сыгранных Джексоном за "Баварию" в Бундеслиге и Лиге Чемпионов. Учитываются лишь те поединки, на которые Николас выходил в стартовом составе или в которых провел более 45 минут.



Пока что у Джексона таких матчей набирается только шесть, и до конца сезона Николас может провести их еще не более 33 — и это без учета отъезда 33-летнего сенегальца на Кубок Африки в следующем месяце.



Поэтому, как сообщает немецкая газета Abendzeitung, условия для постоянного трансфера Джексона не будут выполнены, но "Бавария" все еще может попытаться договориться с "Челси" о выкупе Николаса по цене ниже.



Добавим, в этом сезоне Джексон забил четыре гола и отдал одну результативную передачу, суммарно сыграв за "Баварию" 547 минут.