Хаманн: "У Вирца есть время до Рождества"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что у плеймейкера Флориана Вирца заканчивается время, чтобы спасти свою карьеру в клубе с "Энфилда".

Вирц до сих пор не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи в Премьер-Лиге после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



Хаманн понимает, что Вирц оказался в непростой ситуации, учитывая проблемы "Ливерпуля", но все равно считает, что его соотечественник должен был играть лучше.



Хаманн полагает, что "Ливерпуль" может избавиться от Вирца уже в январе, если 22-летний немец не проявит себя в ближайшие четыре недели.



"У Флориана Вирца были шансы проявить себя. У него были шансы в последние шесть-восемь недель, хотя у команды по-настоящему не идет игра со старта сезона".



"Даже против "Борнмута", "Ньюкасла" и "Бернли" — во всех этих матчах они, наверное, не заслуживали победу, но они побеждали, и он сыграл во всех из них. У него были возможности проявить себя в последние три месяца".



"Что должно заставить меня поверить в то, что он будет делать это сейчас, когда команда находится в разобранном состоянии? Это непросто, когда ты приходишь, а в команде возникают трещины или проблемы, а ты не понимаешь, в чем дело".



"В данный момент он не выглядит счастливым. Это игрок, который учился футболу на улицах, и именно таким образом он играл за "Байер". Это было так естественно, и он всегда делал правильные вещи".



"Теперь он этого больше не делает, он слишком много думает. Думаю, он слишком много отрабатывает в обороне — честь ему и хвала за это, потому что он хочет помогать команде. Но, разумеется, его приглашали, чтобы влиять на игру на другом конце поля, и он этого пока не делает".



"Правда, это может слегка снять бремя с его плеч, потому что в прошлый уикенд люди убедились, что проблема не в нем. Несмотря на это, пока что он играет очень разочаровывающим образом".



"Думаю, у него есть время до Рождества, чтобы доказать свою состоятельность, что будет непросто, потому что команда, как я уже сказал, не функционирует нормально в данный момент. Думаю, если он не проявит себя от настоящего момента и до Рождества, клуб соберется с ним, чтобы посмотреть, как будет лучше всего для обеих сторон".



"Может ли Флориан Вирц уйти из "Ливерпуля" в аренду в январе? Да", — цитирует Хаманна Liverpool Echo.