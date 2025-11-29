13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 29 ноября, пятью поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИДС 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" выиграл 23 из 25 последних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (2 ничьи). "Лидс" потерпел пять поражений в шести последних поединках чемпионата. "Горожане" выиграли все четыре последние встречи с "белыми" в Премьер-Лиге, в процессе забив 16 голов.



"Сити" по-прежнему не может рассчитывать на травмированных полузащитников Родри и Матео Ковачича.



"Лидс" потерял с травмой полузащитника Антона Штаха. Также в лазарет угодил Шон Лонгстафф, а Себастьян Борно под вопросом.



САНДЕРЛЕНД — БОРНМУТ 18:00



"Сандерленд" остается непобежденным дома в этом сезоне Премьер-Лиги (3 победы, 3 ничьи). "Борнмут" потерпел четыре поражения в семи последних выездных поединках чемпионата (1 победа, 2 ничьи) — как и в 18 предыдущих (7 побед, 7 ничьих). Во время их предыдущей встречи "вишенки" одержали победу 0:1 на "Стадионе Света" в апреле 2017, подтвердив вылет "черных котов" из Премьер-Лиги.



Полузащитник Хабиб Диарра не поможет "Сандерленду" из-за проблем с пахом.



Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо возобновил тренировки после болезни. Должен вернуться и Джастин Клюйверт, но Райан Кристи и Бен Доак отсутствуют.



БРЕНТФОРД — БЕРНЛИ 18:00



"Брентфорд" выиграл все 10 последних домашних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона. В этом сезоне английского первенства только "Бернли" нанес менее 100 ударов (98). "Бордовые" одержали пять побед в семи последних встречах с "пчелами" в чемпионате (2 поражения).



Из-за тяжелых травм "Брентфорд" лишен Фабиу Карвалью, Антони Миламбо и Джоша Дасилвы.



"Бернли" будет не хватать Зеки Амдуни, Коннора Робертса и Йордана Байера.



ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 20:30



"Эвертон" может впервые с апреля 2024 оформит три победы кряду в Премьер-Лиге без единого пропущенного гола. "Ньюкасл" проиграл все три последних выездных поединка в чемпионате. "Сороки" не выиграли ни одной из четырех последних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения), хотя до этого — пять из шести (1 поражение).



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе приступает к трехматчевой дисквалификации. Джаррад Брантуэйт, Натан Паттерсон, Шеймус Коулмен и Мерлин Рель травмированы.



"Ньюкасл" вынужден обходиться без Кирана Триппьера, Йоана Висса и Уильяма Осулы. Свен Ботман под вопросом.



ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В трех матчах Премьер-Лиги за ноябрь "Тоттенхэм" пропустил семь голов — столько же, как за август, сентябрь и октябрь вместе взятые. В этом сезоне английского первенства никакая другая команда не набрала на выезде очков меньше, чем "Фулхэм" (1). "Шпоры" не выиграли ни одной из трех последних встреч с "дачниками" в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения), хотя до этого — восемь из девяти (1 ничья).



Капитан "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит этот матч из-за перебора желтых карточек. Может попасть в заявку залечивший колено Раду Дрэгушин. Ив Биссума, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Доминик Соланке травмированы.



Полузащитник "Фулхэма" Саша Лукич возвращается после дисквалификации. Энтони Робинсон и Родриго Мунис продолжают лечиться.