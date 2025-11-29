Артета ответил на критику Киммиха

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на критику полузащитника немецкой "Баварии" Йозуа Киммиха насчет стиля игры "канониров".

После поражения 3:1 от "Арсенала" в Лиге Чемпионов на этой неделе Киммих подверг критике игровой стиль "канониров", сообщил, что соперник лишь полагался на стандарты и длинный заброс мяча.



Также Киммих, чья "Бавария" по статистике превзошла "Арсенал" по количеству длинных передач, заявил, что самым сложным соперником его команды в этом сезоне были не "канониры", а ПСЖ.



На своей пресс-конференции в пятницу Артета заявил, что понимает замечания Киммиха, однако Микель считает, что упомянутый Йозуа матч против ПСЖ мало чем отличался.



"Нужно учитывать, как играют обе команды. Против ПСЖ они провели очень похожий матч, когда все сводится к отдельным противостояниям один на один. Они используют своих крайних защитников таким образом, что строят игру через очень длинную серию передач. Поэтому я знаю, о чем он говорит, это нормально, это часть игры. Думаю, манера игры обеих команд определяет течение матча, поэтому это очень можно понять", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".