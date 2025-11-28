Мареска: "Палмер и Эстевао могут играть вместе"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что выздоровление Коула Палмера не означает возвращение Эстевао Виллиана на скамейку запасных.

В преддверии дерби против "Арсенала" Мареска подтвердил выздоровление Палмера, который пропустил 10 недель и которого Энцо назвал "лучшим игроком" своей команды.



Пока Палмер отсутствовал, себя с лучшей стороны проявил Эстевао, забив ряд голов, в том числе против "Барселоны" и "Ливерпуля", однако Мареска призывает не рассматривать 18-летнего бразильца как дублера для Коула.



"Они могут играть вместе. Это зависит от соперника, от плана на матч. Конечно, фанаты были бы рады увидеть их вместе. Они были бы рады этому, мы были бы рады этому, но нам всегда нужен баланс между двумя фазами игры", — цитирует Мареску Sky Sports.